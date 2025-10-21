Eski dedektifler Louvre Müzesi soygununu analiz etti! Hırsızlar ne kadar kazanacak, mücevherlerin satışı nasıl olacak?

Paris’teki Louvre Müzesi, Fransa’nın kraliyet hazinesine ait sekiz mücevherin çalındığı büyük bir soygunla sarsıldı. Hırsızlar, parçaları aldıktan sonra izlerini kaybettirdi.

Fransız polisi, mücevherler karaborsaya düşmeden önce hırsızları yakalamaya çalışıyor. Ancak en büyük endişe, bu tarihi eserlerin taşlarının sökülüp küçük parçalara ayrılarak satılması.

MÜCEVHERLERİN SATIŞI NASIL OLACAK?

FBI’ın eski sanat suçu dedektifi Robert Wittman, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, “Şu anda herkes bu soygunu konuşuyor” dedi. “Herkes”ten kastı, hem hırsızlar hem de onların peşine düşen özel soruşturmacılar.

FBI verilerine göre, çalıntı sanat eserleri ve mücevherlerin yasa dışı ticareti her yıl milyarlarca dolara ulaşıyor. Bu gizli ağ, Dubai ve Delhi’deki elmas atölyelerinden New York, Antwerp ve Tel Aviv’deki kuyumculara kadar uzanıyor. Sadece ABD’de yılda 1,2 milyar doların üzerinde mücevher hırsızlığı yaşanıyor.

Özel dedektifler, bir ödül veya fidye teklifi olmazsa hırsızların çaldıkları büyük taşları yeniden kesip küçük, izlenemeyen parçalara dönüştürmeye çalışacaklarını söylüyor. Bu taşlar daha sonra kaçak kuyumculara ulaştırılacak.

LOUVRE'DAKİ 7 DAKİKALIK SOYGUN

Dört kişilik bir ekip, Pazar sabahı Louvre’un dışına bir mobilya asansörü kurdu. Bu asansörü kullanarak pencereden müzeye girdiler, tarihi mücevherleri alıp yedi dakikadan kısa sürede scooterlarla kaçtılar.

Ancak olay yerinde kullandıkları taş motorlarını, mobilya asansörünü ve sarı işçi yeleğini bıraktılar.

En dikkat çekici hata ise, III. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugénie’ye ait 1855 tarihli tacın düşürülmesiydi. Üzerinde bin 400 elmas ve 56 zümrüt bulunan taç, müze dışındaki bir sokakta hasarlı halde bulundu.

88 MİLYON AVROLUK ZARAR

Wittman, “Bu kişiler cüretkâr ama amatör” dedi. Sanat suçları uzmanı Anthony Roman da, “Bir hırsız tarihi bir tacı düşürüyorsa, profesyonel değildir” ifadelerini kullandı.

Louvre soygununda maddi kaybın 88 milyon avro (102 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor.

PİNK PANTHERS BAĞLANTISI İDDİASI

Bazı uzmanlar, soygunun ünlü Pink Panthers (Pembe Panterler) çetesiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Bu Balkan kökenli grup, son 20 yılda yüz milyonlarca dolar değerinde mücevher soygunlarıyla tanınıyor. Ancak Wittman, Louvre’daki olayda birçok hata yapıldığı için bunun Pembe Panterler kadar profesyonel bir ekip tarafından yapılmadığını düşünüyor.

HIRSIZLARIN KAZANCI DÜŞÜK OLACAK

Uzmanlara göre, hırsızlar bu soygundan büyük bir gelir elde edemeyecek. Çalınan mücevherlerde çok sayıda küçük taş bulunuyor; bunlar kolayca satılabilir, ancak büyük taşlar iz bırakır ve satışı zordur.

Anthony Roman, hırsızların mücevherlerin piyasa değerinin en fazla yüzde 10’unu kazanabileceğini belirtiyor. Bunun nedeni, hem suç ortaklarıyla paylaşılan kazanç hem de izlenme riskinin yüksek olması.

Yine de mücevherleri satmak, çalıntı tabloları satmaktan daha kârlı olabilir. Çünkü sanat eserleri küresel veri tabanlarında kaydedilirken, tarihi mücevherler için böyle bir sistem yok. Ayrıca, bu tür hırsızlıklara verilen cezalar genellikle daha hafif.