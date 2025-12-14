Galatasaray evinde 4 golle kazandı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray GAİN, konuk ettiği Hakkarigücüspor'u 4-2 mağlup etti ve puanını 33'e yükseltti.
Sarı kırmızılılar, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Hakkarigücüspor ekibini ağırladı.
GALATASARAY 4 GOLLE KAZANDI
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-2 yenerek puanını 33'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.
Karşılaşmadaki ilk gol, 6. dakikada Divine Manga’dan geldi. Mücadelenin ilk yarısı sarı kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının 47. dakikasında konuk ekip beraberliği sağladı (1-1). 58. dakikada Eda Karataş, Galatasaray'ı yeniden öne geçiren golü kaydetti (2-1). 69. dakikada ise Julia’nın golüyle fark ikiye çıktı (3-1). 81. dakikada rakip takımın golüyle skor 3-2’ye geldi.
Mücadelenin uzatma dakikalarında Valentina’nın kaydettiği golle sarı kırmızılılar farkı yeniden ikiye çıkardı ve karşılaşma 4-2’lik üstünlükle ayrıldı.