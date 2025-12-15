MHP’nin Terörsüz Türkiye raporunun detayları ortaya çıktı. Silahların tam olarak bırakılması, örgüt mensuplarının resmî işlem sebebiyle adli mercilere teslim edilmesi ve bunlara yönelik rehabilitasyon sürecinin yürütülmesi noktasında düzenlemelerin yapılması konusunda üç aşamada düzenleme önerildi.

ESMA ALTIN ANKARA - Raporda terörün devlet ve millet üzerindeki yıkıcı etkileri, terörün Türkiye’deki tarihsel süreci, çatışma çözümünde dünya örnekleri, terörün ekonomik etkileri gibi çok sayıda başlık yer aldı. Raporda umut hakkının tanımı yapılırken, Kürt sorununu ve terör sorunun üzerine değerlendirmeler ile Terörsüz Türkiye kronolojisi de eklendi.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

FEDERASYON VEYA ÖZERKLİK İSTEMEDİ

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi üç milletvekilinin İmralı Adası’nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin detayları da raporda yer aldı. Yapılan görüşmede “Somut adımlar konusunda bir direnç bulunduğunu çünkü örgütün merkezinin Kandil’den Suriye sahasına taşımasının sorunu çözmediği ifade edilmesi üzerine kendisinin örgütün lideri olarak her saha için kesin talimat vermesi gerektiğini, bu adımlar gerçekleştiğinde yeni bir iklimin oluşacağını ifade etmiştir. Öcalan, ayrıca, ‘Bu soruyu defaatle sordunuz’ diyerek sözlerinin arkasında olduğunu, sürecin başarıya ulaşması için tüm gayretini ortaya koyduğunu, imkânlar ölçüsünde de gayret göstermeye devam edeceğini ifade etmiştir. 27 Şubat çağrısında ayrı devlet olmadığını, federasyon olmadığını, idari özerklik olmadığını, kültüralist çözümler olmadığının hatırlatılması üzerine Abdullah Öcalan ‘Evet, öyle’ diyerek onaylamıştır” kısmı dikkat çekti.

MHP lideri Devlet Bahçeli

ANA DİLDE EĞİTİM KABUL EDİLEMEZ

Özellikle DEM Parti tarafından sıkça dile getirilen ana dilde eğitim tartışmalarına da değinen MHP, ana dilde eğitimin neden mümkün olamayacağına şöyle açıkladı:

Çok dilli üniter devlet yapısı eninde sonunda siyasal çatışma ve bölünme demektir. Millî devletlerin resmî tek dilde ve eğitimin resmî dilde yapılması herkese tek bir etnik kimliğe dayandırması olarak görülemez. Türkiye’nin resmî dili Anayasal dili ortak dili Türkçedir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yabancı dille veya ana dille eğitim yoktur. Bir ülkenin bilim ve eğitim dili, resmî dilidir. Ana dille eğitim ancak federasyonlarda geçerli bir eğitim şeklidir. Ana dille öğretim, doğuştan kazanılmış bir insan hakkı olup bir lütuf değildir. Herkes doğal alarak anne babasından ana dilini öğrenecek ve günlük hayatında kullanacaktır. Mevzuatımızda şu anda bu konuda hiçbir engel bulunmamaktadır. Ancak, millî birliğimizi parçalayacak ana dille eğitim kabul edilemez.

Haberle İlgili Daha Fazlası