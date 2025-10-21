Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Solmaz'dan 'Yeşil Filo' hamlesi!

Solmaz'dan 'Yeşil Filo' hamlesi!

Entegre lojistik çözümleri sunan Solmaz, yeni nesil çevreci araçlarla filosunu yenilemeye devam ediyor. Daha önce İveco ve Tırsan ile iş birliği yaparak filosuna yeni emisyon kurallarına uygun, çevre dostu araçlar katan Solmaz, bu kez de Mercedes ile iş birliğine gitti.

İş birliği hakkında bilgi veren Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, “Yurt içi taşımacılık ve parsiyel dağıtım ağımızdaki hizmet kalitemizi artırmak amacıyla, yeni emisyon kurallarına uygun, çevre dostu araçlardan oluşan öz mal filomuzun ilk etabını teslim aldık” dedi.

