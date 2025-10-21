Solmaz'dan 'Yeşil Filo' hamlesi!

Entegre lojistik çözümleri sunan Solmaz, yeni nesil çevreci araçlarla filosunu yenilemeye devam ediyor. Daha önce İveco ve Tırsan ile iş birliği yaparak filosuna yeni emisyon kurallarına uygun, çevre dostu araçlar katan Solmaz, bu kez de Mercedes ile iş birliğine gitti.

İş birliği hakkında bilgi veren Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, “Yurt içi taşımacılık ve parsiyel dağıtım ağımızdaki hizmet kalitemizi artırmak amacıyla, yeni emisyon kurallarına uygun, çevre dostu araçlardan oluşan öz mal filomuzun ilk etabını teslim aldık” dedi.

MUTFAKÇI, İTALYA'DAN 400 MİLYON AVROLUK SİPARİŞLE DÖNÜYOR

Türk mutfak ekipmanı sektörü, İtalya’da düzenlenen ve sektörün en büyük buluşmalarından biri olan Host Milano 2025’e 83 firma ile katılım gösterdi. Üretici olarak bakıldığında, İtalya’nın ardından fuara en yüksek katılımı gösteren ülkenin Türkiye olduğunu belirten Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, fuardan yaklaşık 400 milyon avroluk siparişle dönmeyi öngördüklerini söyledi.