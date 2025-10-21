Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye Sigorta Genel Müdürü Çakmak: Sigortanın erişilebilir olması ana odağımız

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Çakmak: Sigortanın erişilebilir olması ana odağımız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Çakmak: Sigortanın erişilebilir olması ana odağımız
Sigorta, Türkiye Sigorta, Prim, Hayat Sigortası, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025’in ilk 9 ayında kârlılık ve prim üretiminde ciddi artışlar kaydederek toplamda 25,8 milyar TL net kâr elde etti ve önceki yılın rekorunu kırdı. Şirketler, özellikle hayat dışı sigorta ve yangın branşında piyasadaki paylarını artırarak sigortaya erişimi genişletmeye devam ediyor.

Türkiye Sigorta, finansal gelişimini ve kârlılığını yılın üçüncü çeyreğinde de sürdürdü. Geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığını yüzde 49 artışla 14,3 milyar TL’ye taşırken, prim üretiminde de yüzde 45 artışla 105,1 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Çakmak: Sigortanın erişilebilir olması ana odağımız - 1. Resim

Türkiye Hayat Emeklilik ise ilk 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 416 milyar TL BES fon büyüklüğüne, 5,1 milyon katılımcı sayısına ve yüzde 69 artışla 11,4 milyar TL kârlılığa erişti. Hayat prim üretimini ise yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 126 büyümeyle 20,5 milyar TL’ye ve poliçe sayısını 6 milyon adede yükseltti.

İki şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 büyümeyle toplamda 25,8 milyar TL net kâr elde etti. Böylece 2024 yıl sonu net kârı olan 22 milyar TL’yi 2025’in ilk 9 ayında geçerek kendi rekorunu kırdı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, “Odağımız; sürdürülebilir başarıları hedeflerken sigortaya erişimi her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştırmak. 2025 yılı ilk 9 ayında kendi rekorlarımızı kırarak, piyasa beklentilerini aşan prim üretimi gerçekleştirdik. Hayat dışı prim üretiminde en yakın rakibimizle aramızda 26,5 milyar TL’lik bir fark oluşturduk. Sektörün geneliyle karşılaştırıldığında, yangın branşında her 4 poliçeden 1’i Türkiye Sigorta güvencesi altında” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Özel sağlık sigortasında yeni düzenleme: 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantili poliçe zorunlu olacak!Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kararı kriz çıkardı: Ağzını bıçak açmıyor, ayrılık kapıda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özel sağlık sigortasında yeni düzenleme: 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantili poliçe zorunlu olacak! - EkonomiÖzel sağlık sigortasında yeni düzenleme: 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantili poliçe zorunlu olacak!Kuyumcukent'in 'kota' derdi CİMER'e havale! 'Fatura bize kesildi' diyen ihracatçı: Gram altından da vergi alınsın - Ekonomi"Gram altından da vergi alınsın!"Fahiş fiyata 2 milyar liradan fazla ceza! - EkonomiFahiş fiyata 2 milyar liradan fazla ceza!Bakan Kacır: Kritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltacağız! - EkonomiKritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltacağız!Uzay ve havacılık için 9 milyar lira! Bütçeden aldığı pay 2 katına çıktı - EkonomiUzay ve havacılık için 9 milyar lira! Bütçeden aldığı pay 2 katına çıktıSusuzluğa çare Türk teknolojisi! AVB Biyoteknoloji'den dünyada bir ilk - EkonomiSusuzluğa çare Türk teknolojisi!
Sonraki Haber Yükleniyor...