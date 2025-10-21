Türkiye Sigorta Genel Müdürü Çakmak: Sigortanın erişilebilir olması ana odağımız

Türkiye Sigorta, finansal gelişimini ve kârlılığını yılın üçüncü çeyreğinde de sürdürdü. Geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığını yüzde 49 artışla 14,3 milyar TL’ye taşırken, prim üretiminde de yüzde 45 artışla 105,1 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye Hayat Emeklilik ise ilk 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 416 milyar TL BES fon büyüklüğüne, 5,1 milyon katılımcı sayısına ve yüzde 69 artışla 11,4 milyar TL kârlılığa erişti. Hayat prim üretimini ise yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 126 büyümeyle 20,5 milyar TL’ye ve poliçe sayısını 6 milyon adede yükseltti.

İki şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 büyümeyle toplamda 25,8 milyar TL net kâr elde etti. Böylece 2024 yıl sonu net kârı olan 22 milyar TL’yi 2025’in ilk 9 ayında geçerek kendi rekorunu kırdı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, “Odağımız; sürdürülebilir başarıları hedeflerken sigortaya erişimi her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştırmak. 2025 yılı ilk 9 ayında kendi rekorlarımızı kırarak, piyasa beklentilerini aşan prim üretimi gerçekleştirdik. Hayat dışı prim üretiminde en yakın rakibimizle aramızda 26,5 milyar TL’lik bir fark oluşturduk. Sektörün geneliyle karşılaştırıldığında, yangın branşında her 4 poliçeden 1’i Türkiye Sigorta güvencesi altında” dedi.