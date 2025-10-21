"Orman varlığımız ülke genelinde yüzde 30’a ulaştı"

MAHMUT ÖZAY - Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını, uzmanları ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW), dün “Yeşil Vatan’dan Dünya Ormancılığına” temasıyla başladı. 75 ülke, 30 uluslararası kuruluş ve 400’ün üzerinde uzman temsilcinin katılımıyla beş gün sürecek organizasyonda, Bayraktar TB2 insansız hava aracı gibi orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan makine, ekipman ve teknolojiler de sergileniyor.

Etkinliğin açılış konuşmasında çarpıcı verilere değinen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şunları söyledi:

■ Ülkemizdeki ormanların %64’ü ne yazık ki yangınlara karşı son derece hassas bölgelerde. Üzülerek belirtmeliyim ki bu yıl çıkan orman yangınlarının %96’sı maalesef insan kaynaklı.

■ 2025 yılında, 7 binden fazla yangına müdahale ettik. Gücümüz; 25 bin kahraman personelden ve sayıları 133 bine varan gönüllülerimizden oluşuyor. Yangınlara ortalama 11 dakikada müdahale ediyoruz.

■ Türkiye, yangınla mücadelede İHA kullanan Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 2. ülke olmuştur.

■ Hedefimiz; akıllı sensörler, nesnelerin interneti ve otonom çözümlerle, en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirveye taşımak.

■ Ormanlar yılda 8 milyar ton karbondioksit yutarak, iklim değişikliğiyle mücadelede güçlü bir unsur. Bu bilinçle, son 23 yıllık seferberlikle 7,5 milyar fidanı bereketli topraklarımızla buluşturduk. Bu sayede, orman varlığımızı ülke yüzölçümümüzün %30’una ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

İ Ç İLEBİLİR SU TEHLİKEDE

■ Her 10 yılda bir kurak alanlar %6 oranında genişliyor. İçilebilir su kaynaklarının %30’u azalma tehdidi altında.

■ Bu yıl da çiftçilerimiz kuraklık, zirai don ve dolu gibi felaketlerle sınanırken, barajlarımız yağışsızlık nedeniyle alarm veriyor. Karadeniz Bölgemizde ise sel ve taşkınlarla mücadele ediyoruz. Bu dengesizlik silsilesi, Yeşil Vatan olarak adlandırdığımız ormanlarımızı da doğrudan tehdit ediyor.