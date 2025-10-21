Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > "Orman varlığımız ülke genelinde yüzde 30’a ulaştı"

"Orman varlığımız ülke genelinde yüzde 30’a ulaştı"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Orman varlığımız ülke genelinde yüzde 30’a ulaştı&quot;
Orman, İklim Değişikliği, Orman Yangını, Teknoloji, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Orman İnovasyon Haftası açılışında konuşan Bakan İbrahim Yumaklı, son 23 yıllık seferberlikle 7,5 milyar fidanı bereketli topraklar ile buluşturarak orman varlığını artırdıklarını bildirdi.

MAHMUT ÖZAY - Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını, uzmanları ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW), dün “Yeşil Vatan’dan Dünya Ormancılığına” temasıyla başladı. 75 ülke, 30 uluslararası kuruluş ve 400’ün üzerinde uzman temsilcinin katılımıyla beş gün sürecek organizasyonda, Bayraktar TB2 insansız hava aracı gibi orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan makine, ekipman ve teknolojiler de sergileniyor.

Etkinliğin açılış konuşmasında çarpıcı verilere değinen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şunları söyledi:

Ülkemizdeki ormanların %64’ü ne yazık ki yangınlara karşı son derece hassas bölgelerde. Üzülerek belirtmeliyim ki bu yıl çıkan orman yangınlarının %96’sı maalesef insan kaynaklı.

2025 yılında, 7 binden fazla yangına müdahale ettik. Gücümüz; 25 bin kahraman personelden ve sayıları 133 bine varan gönüllülerimizden oluşuyor. Yangınlara ortalama 11 dakikada müdahale ediyoruz.

Türkiye, yangınla mücadelede İHA kullanan Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 2. ülke olmuştur.

Hedefimiz; akıllı sensörler, nesnelerin interneti ve otonom çözümlerle, en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirveye taşımak.

Ormanlar yılda 8 milyar ton karbondioksit yutarak, iklim değişikliğiyle mücadelede güçlü bir unsur. Bu bilinçle, son 23 yıllık seferberlikle 7,5 milyar fidanı bereketli topraklarımızla buluşturduk. Bu sayede, orman varlığımızı ülke yüzölçümümüzün %30’una ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

İÇİLEBİLİR SU TEHLİKEDE

Her 10 yılda bir kurak alanlar %6 oranında genişliyor. İçilebilir su kaynaklarının %30’u azalma tehdidi altında.

Bu yıl da çiftçilerimiz kuraklık, zirai don ve dolu gibi felaketlerle sınanırken, barajlarımız yağışsızlık nedeniyle alarm veriyor. Karadeniz Bölgemizde ise sel ve taşkınlarla mücadele ediyoruz. Bu dengesizlik silsilesi, Yeşil Vatan olarak adlandırdığımız ormanlarımızı da doğrudan tehdit ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TOKİ’ye kiralama yetkisi verilecek! Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyorİsrail'den kaçan kaçana! Rakamlar ilk kez bu kadar yüksek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkıyor! - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkıyor!Adliyeyi karıştırdılar! İmamoğlu’na şov izni yok - Gündemİmamoğlu’na şov izni yokCumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek - GündemCumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecekMKE'den TSK'ya Türkiye'nin en uzun menzilli keskin nişancı tüfeği! Bunu yapan ülke yok denecek kadar az - GündemEn uzun menzilli keskin nişancı tüfeği!Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması tamamlandı: Akpolat’a 415, Aktaş’a 704 yıl hapis istendi - GündemCHP’li Akpolat’a rekor hapis talebiAktaş iddianamesinin detayları ortaya çıkıyor: "Rüşvet ödemeleri defterde!" - GündemRüşvet ödemeleri defterde!
Sonraki Haber Yükleniyor...