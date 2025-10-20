Zirai donun vurduğu çiftçiye bakanlıktan müjde! 13 milyar TL'lik destek ödemesi için tarih belli oldu

Nisan ayında Doğu Akdeniz bölgesi başta olmak üzere, Türkiye'nin birçok bölgesinde en az 34 ili zirai don vurdu, 16 farklı ürün etkilendi.

BAKAN YUMAKLI ÇİFTÇİYE MÜJDEYİ VERDİ

Zirai don riski, havaların soğumasıyla bu ay geri döndü.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.