Gazprom'dan 'soğuk kış' uyarısı! Tarih belli oldu, Avrupa'ya doğal gaz ithalatı kesilecek

Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları, Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatının 2028 yılına kadar kademeli olarak sona erdirilmesini öngören teklife onay verdi.

AB Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg’da gerçekleştirilen toplantıda kabul edilen plana göre, Rusya ile yeni doğal gaz ithalat sözleşmeleri Ocak 2026’dan itibaren, mevcut kısa vadeli sözleşmeler Haziran 2026’dan itibaren, uzun vadeli sözleşmeler ise Ocak 2028’den itibaren sonlandırılacak.

Reuters'dan edinilen bilgilere göre henüz yasalaşmayan düzenleme için AB ülkeleri ile Avrupa Parlamentosu arasında müzakereler devam edecek. AB, bu adımla Kremlin’in Ukrayna’daki savaşı finanse etmesini engellemeyi hedefliyor.

Rusya’nın AB gaz ithalatındaki payı 2022’deki yüzde 45 seviyesinden yüzde 12’ye gerilerken, Macaristan, Fransa ve Belçika hâlen Rus gazı almaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı teklif, geçmişte Rus enerji yaptırımlarına karşı çıkan Macaristan ve Slovakya’nın itirazlarına rağmen kabul edilebilecek şekilde tasarlandı.

Teklif, üye devletlerin “nitelikli çoğunluğu” ile onaylanarak, kara bağlantısı olmayan ülkeler (Macaristan ve Slovakya gibi) için belirli esneklikler içeriyor. Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya’ya yönelik enerji yaptırımları ve ithalat yasağına karşı direnişini savundu.

Öte yandan, AB’nin yeni yaptırım paketi kapsamında Rus sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının bir yıl erken, Ocak 2027’de yasaklanması planlanıyor. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yeni yaptırım paketinin bu hafta içinde onaylanabileceğini bildirdi.

AB ülkeleri Rusya'dan gaz ithalatına 2028'de son vermeye hazırlanırken, Gazprom sert kış için "sorun yaşanabilir" uyarısında bulundu.

Gazprom Başkanı Miller, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e verdiği mülakatta, Sibirya'nın Gücü 1 boru hattı üzerinden Çin'e bu yıl 38 milyar metreküpten daha fazla sevkiyat yapacaklarını söyledi.

AVRUPA'YA 'SOĞUK KIŞ' UYARISI

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, gaz piyasasının mimarisinin artık Rusya ve Çin tarafından belirleneceğini ifade ederek, gaz ithalatını kesmeye hazırlanan AB'ye kritik bir uyarıda bulundu. Avrupa enerji piyasasının zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Miller, "Kışın nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Ancak eğer kış soğuk geçerse, Avrupa doğal gaz pazarında sorunlar yaşanabilir" dedi.

Gazprom Başkanı Miller, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e verdiği mülakatta, Sibirya'nın Gücü 1 boru hattı üzerinden Çin'e bu yıl 38 milyar metreküpten daha fazla sevkiyat yapacaklarını söyledi.

"GAZ PİYASASININ MİMARİSİNİ RUSYA VE ÇİN BELİRLEYECEK"

Çin ve Rusya'nın, doğal gaz pazarının en önemli oyuncuları arasında yer aldığını vurgulayan Miller, "Bölgesel açıdan konuşursak, şüphesiz, çok yakın gelecekte gaz piyasasının mimarisi, en büyük gaz üreticisi Rusya ve en büyük gaz tüketicisi Çin tarafından belirlenecektir." ifadesini kullandı.

"AVRUPA ZOR DURUMDA"

Miller, Avrupa doğal gaz piyasasındaki gelişmelere ilişkin de "Oldukça zor bir durumdalar. Önce yenilenebilir enerji konusuna güçlü bir şekilde eğildiler ve bazı açılardan da başarılı oldular. Bazı ülkeler tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklar üzerinden tedarik ettiklerini duyurdular" açıklamasında bulundu.

Yaşanan "doğal bir olay" neticesinde durumun değiştiğine işaret eden Miller, "Arktik antisiklonu nedeniyle güneş ve rüzgar yoktu, yenilenebilir kaynakların enerji karışımına katkısı sıfıra geriledi. Avrupa, geleneksel hidrokarbon kaynaklara ulaşma savaşını kaybetti diye konuştu.

"KIŞ SOĞUK GEÇERSE, AVRUPA'DA SORUNLAR YAŞANABİLİR"

Miller, kış döneminin nasıl geçeceğine dair tahminlerde bulunmanın mümkün olmadığını belirterek, "Kışın nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Ancak eğer soğuk bir kış dönemi geçerse, Avrupa doğal gaz pazarında sorunlar yaşanabilir. Bu durum, kimsenin saklamadığı verilerden anlaşılıyor. Kışın Avrupa doğal gaz piyasasında dalgalanmalar olacaktır" bilgisini paylaştı.