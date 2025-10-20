Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 195 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 195 bin liraya geriledi

Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 6 milyon 195 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 114 bin lira, en yüksek 6 milyon 225 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 6 milyon 195 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 205 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.523 KİLOGRAM OLDU 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 11 milyon 235 bin 388,52 lira, işlem miktarı ise 1.523,49 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 697 milyon 773 bin 432,36 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 195 bin liraya geriledi - 1. Resim

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış6.205.000,004.319,00
 En Düşük6.114.000,004.256,00
 En Yüksek6.225.000,004.560,00
 Kapanış6.195.000,004.560,00
 Ağırlıklı Ortalama6.141.472,834.358,05
 Toplam İşlem Hacmi (TL)9.011.235.388,52 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1523,49 
 Toplam İşlem Adedi46 
Kaynak: Anadolu Ajansı

