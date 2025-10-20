Erdoğan, Yavaş ve Özel yarıştı! Son ankette zirvenin sahibi rakiplerini ezdi geçti

Türkiye'de bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihi 2028. Ancak farklı bir karar alınırsa tarih öne de çekilebilir. Henüz ülkede seçim havası yok ancak araştırma şirketleri anketlerini sürdürüyor.

ZİRVENİN SAHİBİ AÇIK ARA LİDER

Son seçim anketi ADA Araştırma tarafından gerçekleştirildi. Ekim ayında yapılan ankette, "Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi lidere oy verirsiniz?" diye soruldu. Zirvedeki isim rakiplerine açık ara fark attı.

ANKETTE KİMLER YARIŞTI?

Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Selahattin Demirtaş, Yavuz Ağıralioğlu, Fatih Erbakan, Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu, Mahmut Arıkan gibi isimler yarıştı.

ERDOĞAN İLE YAVAŞ ARASINDA BÜYÜK FARK

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 43,9 ile birinci sırada yer aldı. Erdoğan'ın en yakın rakibi ise Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş yüzde 24,2 ile ikinci sırada yer aldı. Erdoğan ile Yavaş arasında yüzde 19,7 fark oldu.

Anketin sonuçları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %43,9

Mansur Yavaş: %24,2

Özgür Özel: %11,8

Selahattin Demirtaş: %10,5

Yavuz Ağıralioğlu: %3,0

Fatih Erbakan: %2,8

Ümit Özdağ: %2,2

Müsavat Dervişoğlu: %1,0

Mahmut Arıkan: %0,7