Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Erdoğan, Yavaş ve Özel yarıştı! Son ankette zirvenin sahibi rakiplerini ezdi geçti

Erdoğan, Yavaş ve Özel yarıştı! Son ankette zirvenin sahibi rakiplerini ezdi geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan, Yavaş ve Özel yarıştı! Son ankette zirvenin sahibi rakiplerini ezdi geçti
Türkiye, Erdoğan, Yavaş, Özel, Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ADA Araştırma tarafından yapılan ankette "Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi lidere oy verirsiniz?" diye soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş, Özgür Özel gibi isimlerin yarıştığı ankette, zirvenin sahibi açık ara lider oldu. Söz konusu ankette birinci ile ikinci arasında yüzde 19,7'lik fark oluştu. İşte sonuçlar...

Türkiye'de bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihi 2028. Ancak farklı bir karar alınırsa tarih öne de çekilebilir. Henüz ülkede seçim havası yok ancak araştırma şirketleri anketlerini sürdürüyor.

ZİRVENİN SAHİBİ AÇIK ARA LİDER 

Son seçim anketi ADA Araştırma tarafından gerçekleştirildi. Ekim ayında yapılan ankette, "Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi lidere oy verirsiniz?" diye soruldu. Zirvedeki isim rakiplerine açık ara fark attı. 

Erdoğan, Yavaş ve Özel yarıştı! Son ankette zirvenin sahibi rakiplerini ezdi geçti - 1. Resim

ANKETTE KİMLER YARIŞTI?

Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Selahattin Demirtaş, Yavuz Ağıralioğlu, Fatih Erbakan, Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu, Mahmut Arıkan gibi isimler yarıştı. 

ERDOĞAN İLE YAVAŞ ARASINDA BÜYÜK FARK 

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 43,9 ile birinci sırada yer aldı. Erdoğan'ın en yakın rakibi ise Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş yüzde 24,2 ile ikinci sırada yer aldı. Erdoğan ile Yavaş arasında yüzde 19,7 fark oldu. 

Erdoğan, Yavaş ve Özel yarıştı! Son ankette zirvenin sahibi rakiplerini ezdi geçti - 2. Resim

Anketin sonuçları şöyle: 

 Recep Tayyip Erdoğan: %43,9
 Mansur Yavaş: %24,2
 Özgür Özel: %11,8
 Selahattin Demirtaş: %10,5
 Yavuz Ağıralioğlu: %3,0
 Fatih Erbakan: %2,8
 Ümit Özdağ: %2,2
 Müsavat Dervişoğlu: %1,0
 Mahmut Arıkan: %0,7

Erdoğan, Yavaş ve Özel yarıştı! Son ankette zirvenin sahibi rakiplerini ezdi geçti - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Maçı Michael Oliver yönetecekFenerbahçe'nin orta sahası Bundesliga'dan! Tedesco eski öğrencisine talip
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1 milyon TL’nin getirisi arttı! Mevduat faizlerinde dikkat çeken yükseliş - EkonomiMevduat faizlerinde dikkat çeken yükselişHükümet harekete geçti! 10 milyon kişinin borcu ertelenecek, 1,5 milyon kişinin borcu silinecek - EkonomiMilyonların borcu silinecekTİGEM 450 ton yulaf alacak - EkonomiTİGEM 450 ton yulaf alacakBorsaya yılın 14’üncü şirketi geliyor! Halka arz hisselerinde getiriler %1000’e ulaştı - EkonomiBorsaya yılın 14’üncü şirketi geliyorKonuta yatırım yapan mı kazandı, altında kalan mı? İşte son 10 yıllık getiriler… - EkonomiKonut alan mı kazandı, altında kalan mı?Türkiye’nin nadir element haritası genişliyor: Eskişehir'in ardından gözler o ilde - EkonomiTürkiye’nin nadir element haritası genişliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...