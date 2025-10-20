Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail'de muhalefet ayakta! Netanyahu, "Türkiye ve Katar'ı Gazze'ye sokmakla" suçlanıyor

İsrail’de muhalefet ayakta! Netanyahu, “Türkiye ve Katar’ı Gazze’ye sokmakla” suçlanıyor

İsrail’de muhalefet ayakta! Netanyahu, “Türkiye ve Katar’ı Gazze’ye sokmakla” suçlanıyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail’de muhalefet, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu “Türkiye ve Katar’ı Gazze’ye sokmakla” suçladı. Muhalefet lideri Yair Lapid, hükümetin Mısır’ı devre dışı bırakarak bölgedeki dengeleri altüst ettiğini söyledi.

İsrail siyaseti, Gazze’deki yeni süreç ve ABD ile yürütülen diplomasi nedeniyle karıştı. Muhalefet lideri Yair Lapid, hükümeti “Türkiye ve Katar’a alan açmakla” suçlarken, Başbakan Binyamin Netanyahu aynı gün Trump yönetimiyle yapılan üst düzey görüşmelerin merkezindeydi.

“MISIR YERİNE TÜRKİYE VE KATAR'I SAHAYA SOKTULAR”

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, fraksiyon toplantısında yaptığı konuşmada, “7 Ekim hükümeti, Gazze’ye Türkiye ve Katar’ı dahil etti. Mısır yerine bu iki ülkeyi sahaya soktular” dedi.

Lapid ayrıca, ABD’nin İsrail’e Gazze anlaşmasını dayattığını belirterek, “Netanyahu’nun ihmalkâr hükümeti yüzünden, güvenliği konusunda emir alan bir vasal devlete dönüştük” şeklinde konuştu.

İsrail ana muhalefet lideri  açıklamasını Netanyahu’nun Kudüs’te ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve özel elçisi Steve Witkoff ile yürüttüğü diplomatik temaslarla aynı günlerde yaptı.

İsrail’de muhalefet ayakta! Netanyahu, “Türkiye ve Katar’ı Gazze’ye sokmakla” suçlanıyor - 1. Resim

Diplomatik kaynaklara göre, bu temasların ardından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in sabahın erken saatlerinde İsrail’e ineceği ve Netanyahu ile yüz yüze görüşeceği öğrenildi.

ABD BASKISI SONRASI SINIR KAPILARI YENİDEN AÇILIYOR

Trump yönetiminin baskısının ardından, İsrail hükümeti Gazze’ye sınır kapılarını yeniden açma kararı aldı.

İnsani yardım tırlarının geçişine yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden başlanacak. Yardımların, Türkiye ve Katar’ın koordinasyonunda bölgeye ulaştırılması planlanıyor.

İddialara göre Gazze’ye gıda, ilaç ve yakıt taşıyan konvoyların güvenli geçişi için İsrail ordusu ek önlemler aldı.

İsrail’de muhalefet ayakta! Netanyahu, “Türkiye ve Katar’ı Gazze’ye sokmakla” suçlanıyor - 2. Resim

KNESSET'TE GERİLİM TIRMANDI

Diğer yandan Knesset’in oturumu sırasında Gazze politikası üzerinden başlayan tartışma büyüdü. Muhalefet milletvekilleri ile iktidar kanadı arasında sözlü ve fiziksel gerginlik yaşandı.

Oturum, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

İSRAİL KABİNESİNDE TÜRKİYE TEPKİSİ BÜYÜYOR

İsrail basınından JDN, “Erdoğan’ın ordusu zaten Gazze’de” başlıklı haberinde, İsrailli Bakan Orit Strook’un Türkiye’nin sürece dahil olmasına tepki gösterdiğini yazdı. Haberde, Strook’un şu ifadeleri hatırlatıldı:

“Türkiye’yi Suriye’den uzak tutmaya çalışıyoruz ama onları Gazze’ye ana kapıdan alıyoruz. Tek bir Türk’ü dahi Gazze’de görmek istemiyorum. İster traktörle ister jipte. Hiçbir şekilde görmek istemiyorum.”

