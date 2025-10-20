Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakanlık 7 ilde 319 konut ile 197 iş yerini satışa çıkardı! Peşin ödeyene indirim var

Bakanlık 7 ilde 319 konut ile 197 iş yerini satışa çıkardı! Peşin ödeyene indirim var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakanlık 7 ilde 319 konut ile 197 iş yerini satışa çıkardı! Peşin ödeyene indirim var
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 7 ilde 319 konut ile 197 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan konut ve iş yerlerini satıyor. 

Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Mersin, İzmir'de yer alan konutlar 2+1 ve 3+1 tiplerinde olacak. Bu illerde ve İstanbul ile Samsun'da da iş yeri olmak üzere toplam 319 konut ve 197 iş yeri satışa çıkarılacak.

İHALE 30-31 EKİM TARİHLERİNDE 

Açık artırma, 30-31 Ekim tarihlerinde, saat 10.30'da 4 ayrı oturum halinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu, İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu ve Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecek.

Bakanlık 7 ilde 319 konut ile 197 iş yerini satışa çıkardı! Peşin ödeyene indirim var - 1. Resim

OFİS VE DÜKKANLAR DA VAR 

Satışa sunulan taşınmazlar arasında İzmir'in Bayraklı ilçesindeki konut ve iş yerleri ile İstanbul'un Güngören, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerindeki ofis ve dükkanlar da yer alıyor.

Bakanlık 7 ilde 319 konut ile 197 iş yerini satışa çıkardı! Peşin ödeyene indirim var - 2. Resim

PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 20 İNDİRİM 

Alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak. Satışa ilişkin detaylı bilgilere "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy yarın hapse giriyor! Tek kişilik hücresinde dikkat çeken detayMichael Oliver kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakemlik kariyeri merak konusu oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan, Yavaş ve Özel yarıştı! Son ankette zirvenin sahibi rakiplerini ezdi geçti - EkonomiZirvenin sahibi rakiplerini ezdi geçti1 milyon TL’nin getirisi arttı! Mevduat faizlerinde dikkat çeken yükseliş - EkonomiMevduat faizlerinde dikkat çeken yükselişHükümet harekete geçti! 10 milyon kişinin borcu ertelenecek, 1,5 milyon kişinin borcu silinecek - EkonomiMilyonların borcu silinecekTİGEM 450 ton yulaf alacak - EkonomiTİGEM 450 ton yulaf alacakBorsaya yılın 14’üncü şirketi geliyor! Halka arz hisselerinde getiriler %1000’e ulaştı - EkonomiBorsaya yılın 14’üncü şirketi geliyorKonuta yatırım yapan mı kazandı, altında kalan mı? İşte son 10 yıllık getiriler… - EkonomiKonut alan mı kazandı, altında kalan mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...