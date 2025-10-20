Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
6 aylık bebeği sahilde bırakıp yürüyüşe çıktılar! "Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık"

6 aylık bebeği sahilde bırakıp yürüyüşe çıktılar! "Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
6 aylık bebeği sahilde bırakıp yürüyüşe çıktılar! &quot;Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık&quot;
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Florida’da 4 çocuğuyla tatil yapan bir çift, altı aylık bebeklerini Miramar sahilinde yaklaşık bir saat boyunca yalnız başına bırakmaları gerekçesiyle gözaltına alındı. Çocuk ihmaliyle suçlanan çift, "Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık." açıklamasında bulundu. 

Olay, ABD’nin Florida eyaletindeki Miramar sahilinde yaşandı. 4 çocuğuyla tatil yapan Sara Sommers Wilks ve eşi Brian Wilks, bebeklerini bir çadırın içinde bırakarak diğer çocuklarıyla birlikte sahilde yürüyüşe çıktı. 

Çadırın içinde tek başına bırakılmış bir bebeğin olduğunu fark eden görgü tanıkları, olayı polise bildirdi. Bu sırada bebeğin başında bekledikleri ve bir sorun olmadığı açıklandı. 

6 aylık bebeği sahilde bırakıp yürüyüşe çıktılar! "Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık" - 1. Resim

New York Post’un haberine göre yetkililer, çiftin cep telefonlarını çadırda bırakması nedeniyle kendilerine ulaşılamadığını kaydetti.

"ZAMANIN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMADIK"

Yapılan incelemelerde ailenin yaklaşık bir saat boyunca çadırdan uzak kaldığı belirlendi. Walton County Şerifliği, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ebeveynlerin yürüyüş sırasında 'zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını' söylediğini aktardı. 

6 aylık bebeği sahilde bırakıp yürüyüşe çıktılar! "Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık" - 2. Resim

BİR SAAT BOYUNCA YALNIZ BIRAKMIŞLAR

Walton County Şerif Yardımcısı Major Dustin Cosson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 50 dakika ile bir saat arası bir süre söz konusu. Bu, makul kabul edilemeyecek kadar uzun bir süre" diye konuştu.

Çocuk ihmali suçlamasıyla mahkum edilen çift,  ertesi gün bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Öte yandan yetkililer, Florida Çocuk ve Aile Hizmetleri Dairesinin dört çocuğun geçici velayetini üstlendiğini bildirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

