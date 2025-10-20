Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy yarın hapse giriyor! Tek kişilik hücresinde dikkat çeken detay

Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fransa’da “Libya davası” olarak bilinen yolsuzluk ve yasa dışı kampanya finansmanı soruşturması, ülke tarihine geçti. Beş yıl hapse mahkûm edilen eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yarın sabah saat 09.30’da Paris’teki La Santé Cezaevi’ne teslim olacak. Güvenlik gerekçesiyle 11 metrekarelik tek kişilik, pencereli bir hücreye yerleştirilecek olan Sarkozy’nin, “koşullarla ilgili özel bir talebim yok” dediği öğrenildi.

Fransa’da yolsuzluk ve yasa dışı kampanya finansmanı da dahil olmak üzere dört farklı suçtan yargılandığı “Libya davası” kapsamında suç örgütü kurmakla suçlanan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yarın sabah La Santé Cezaevi’ne girecek.

BEŞ YIL HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ

Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül’de aldığı kararla Sarkozy’yi “suç örgütü kurmak” suçundan beş yıl hapse mahkum etti.

Mahkeme, Sarkozy’nin diğer suçlamalardan beraatine karar verse de, Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı seçim desteği aldığı iddialarını tamamen çürütemedi.

Sarkozy, cezaya itiraz etti ancak kararın niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan cezaevine girmesi gerekiyor.

LA SANTE'DE TEK KİŞİLİK HÜCRE

Ulusal basına göre Sarkozy, yarın yerel saatle 09.30’da başkent Paris’teki La Santé Cezaevi’ne teslim olacak.

Cezaevi yönetimi, güvenlik gerekçesiyle eski cumhurbaşkanını 11 metrekarelik tek kişilik pencereli bir hücreye yerleştirecek.

Sarkozy, “koşullarla ilgili özel bir talebim yok” diyerek hapishanede ayrıcalık istemediğini söyledi.

MACRON GİZLİ GÖRÜŞMEDE BULUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarkozy’nin tutuklanmasından dört gün önce Elysee Sarayı’nda eski cumhurbaşkanıyla görüştü.

Görüşmenin içeriği kamuoyuyla paylaşılmadı ancak Fransız medyası, Macron’un “kişisel bir jest” yaptığı yorumunu yaptı.

ADALET BAKANI HAPİSHANEDE ZİYARET EDECEK

Adalet Bakanı Gérald Darmanin, “La Santé hapishanesinde bir eski cumhurbaşkanının güvenliğini sağlamak önemlidir” diyerek Sarkozy’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Darmanin, “Onunla çalışmış bir insan olarak bu sürece kayıtsız kalamam” ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA TARİHİ DAVA

Sarkozy, 2007-2012 yılları arasında görev yaptı ve modern Fransız tarihinde hapis cezası alan ilk cumhurbaşkanı oldu.
“Libya davası”, Kaddafi rejiminden 2007 seçim kampanyası için gizli para aldığı iddiaları üzerine 2013’te açılmıştı.

Soruşturma, Libya’dan Fransa’ya yapılan para transferlerini ortaya çıkarsa da, paranın doğrudan Sarkozy’nin kampanyasına ulaştığına dair kanıt bulunamadı.

