Kaddafi’nin milyonları Sarkozy’yi yaktı! Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı “suç örgütü kurmak”tan mahkum oldu

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin rejiminden yasadışı kampanya finansmanı kabul ettiği iddiasıyla Paris’te görülen davada ‘suç örgütü kurmak’ suçundan mahkûm edildi.

Sarkozy, kamu fonlarını zimmete geçirme, pasif yolsuzluk ve yasadışı seçim kampanyası finansmanı suçlamalarından ise beraat etti.

TARİHİ KARAR: İLK KEZ BİR FRANSIZ LİDERİ

Paris mahkemesi, 2005–2007 yılları arasında Sarkozy’nin yolsuzluk suçu hazırlayan bir gruba dahil olduğunu belirtti.

Fransa tarihinde ilk kez görev yapmış bir cumhurbaşkanı bu denli yüksek düzeyli bir suçtan mahkum edildi.

CEZA HENÜZ AÇIKLANMADI

Mahkeme, Sarkozy’ye henüz ceza vermedi. Kararın temyize götürülmesi halinde ceza kesinleşene kadar uygulanmayacak.

SAVCILAR: MİLYONLARCA DOLAR LİBYA'DAN GELDİ

Savcılar, Sarkozy’nin 2007’deki seçim zaferini garantilemek için Kaddafi hükümetinden milyonlarca doların gizlice kampanya kasasına aktarıldığını öne sürdü. Sarkozy ise üç ay süren duruşmada bu iddiaları reddetti.

11 SANIK DAHA YARGILANDI

Davada, üç eski bakanın da aralarında bulunduğu 11 sanık daha yargılandı. Paris mahkemesinin kararının ayrıntıları ilerleyen günlerde açıklanacak.