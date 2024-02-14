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    • 'Telekulak' davasında Sarkozy'e 1 yıl hapis cezası

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    Fransa, Sarkozy, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 'yasa dışı kampanya finansmanı' nedeniyle altı ay denetimli serbestlik de dahil olmak üzere bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012 yılındaki cumhurbaşkanı seçiminde 'yasa dışı finansman sağlamak' suçundan 6 ayı ertelenmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Fransız basınında yer alan haberlere göre; Paris Temyiz Mahkemesi 'telekulak' davasında kararını açıkladı. Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyordu.

    SINIRI 20 MİLYON AVRO AŞTI

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın seçim kampanyası için yasal sınır olan 22,5 milyon avroluk harcamanın 20,3 milyon avro üzerine çıktığı ve 42,8 milyon avro harcadığı belirtiliyor.

    Sarkozy, seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilmesi için kampanyayı yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla suçlanıyor. İlgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenleme suçlamasıyla karşı karşıya.

    HAPİS CEZASINI TEMYİZE TAŞIMIŞTI

    Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı 'telekulak' davasında 2021 yılında 1 yıl hapis cezasına çarptırılmış, sonrasında mahkeme kararını temyize taşımıştı.

    Kasım 2023'te savcılık, dava kapsamında Sarkozy hakkında 1 yıl tecilli hapis cezası talep etmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    FransaSarkozy
    Haberler > Dünya > 'Telekulak' davasında Sarkozy'e 1 yıl hapis cezası
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