Avrupa'nın göbeği alev alev! Fransa'da çiftçiler otoyolu kapattı, 800 kamyon mahsur kaldı

Avrupa'daki çiftçi eylemleri günlerdir devam ediyor. Son olarak İspanya'da ülkeyi Fransa'ya bağlayan otoyolu kapatan yaklaşık 500 çiftçi, 800'den fazla kamyonun mahsur kalmasına yol açtı. Çiftçiler, otoyolları ağaç ve çalıları yakarak ulaşımı kilitledi.

Çiftçi eylemleri Avrupa'nın gündeminde yer etmeye devam ediyor. Eylemler Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz ve İspanya'daki birçok kentte sürüyor.

Son olarak İspanya'da yaklaşık 500 çiftçi, Girona'nın 30 kilometre uzağında bulunan Pontos'ta Katalan polisi tarafından izin verilmemesine rağmen bu öğleden sonra İspanya'yı Fransa'ya bağlayan "AP-7" otoyolunu engelleyerek ağaç ve çalıları ateşe verdi.

Blokaj sonucu Fransa'nın A9 otoyolunda 800'den fazla kamyon mahsur kaldı.

Kamyonlar alternatif yollara yönlendirilirken, etkiler Fransa'nın Narbonne şehrine kadar ulaştı. Çiftçiler ise geceyi ve yarın bir günü daha Pontos'ta geçirmek istediklerini açıkladı.

Öte yandan Barselona kentinde de çiftçiler hükümetin mevcut tarım politikalarına ve düşük gelirlere karşı protesto gösterisi düzenlemek üzere Mercabarna toptan satış pazarının girişinde bir araya gelmişti. Traktörleriyle gelen çiftçiler haksız rekabet, sübvansiyon indirimleri ve AB düzenlemelerine karşı gösteri düzenledi. Gösterinin düzenlendiği Mercabarna toptan satış pazarının girişi polis tarafından kapatıldı.

FRANSA'DA DA SÜT ÜRETİCİLERİNDEN DE PROTESTO VAR

Fransa'da da sektör şartlarının iyileştirilmesini isteyen ve hükümetin bu alandaki politikalarını eleştiren süt üreticileri, Ulusal Meclis önünde gösteri yaptı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 100'e yakın süt üreticisi, çalışma şartlarının ve ücretlendirmelerin iyileştirilmesi talebiyle Ulusal Meclis'in önünde toplandı.

Arabalarına ve traktörlerine Fransa bayrağına boyalı inek maketleri koyan göstericiler, eylem sırasında 2 bin litre süt dağıttı.

Eylemi düzenleyen Bağımsız Süt Üreticileri Derneğinin (APLI) Sözcüsü Adrien Lefevre, "Hükümet, çiftçileri tatmin etmek için küçük tedbirler alıyor fakat sorun çok daha büyük ve yapısal, sorun fiyat." açıklamasında bulundu.

Lefevre, Fransa'da çiftçilerin traktörleriyle yol kapatma eylemlerinin sonlandırılması hakkında, "Ana sendikayı dinlemek doğru karardı ancak hükümet, ücretler hakkında açıklamalarda bulunmuyor, sadece tedbirlerden bahsediyor." dedi.

Fransa ile diğer Avrupa ülkelerinde de protestolar görüldüğünü belirten Lefevre, tarım sektörünün sadece Fransa'da değil tüm Avrupa'da kötü durumda olduğunu kaydetti.