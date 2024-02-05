Çiftçilerin eylemi Hollanda'ya da sıçradı: Belçika sınırına traktörlü engel
Dünya Haberleri / Ajanslar
Artan akaryakıt fiyatları, vergideki artışlar ve destekleme ödemelerindeki yetersizlik Avrupalı çiftçileri sokağa dökmeye devam ediyor. Fransa merkezli başlayan eylemler son yılların en büyüğü oldu. Belçika, Almanya, Polonya, Romanya, Yunanistan ve Portekiz'deki eylemlerin yeni durağı ise Hollanda. Hollandalı çiftçiler Maastricht kentinde Belçika sınır kapısını traktörleri ile kapattı.
Avrupalı çiftçiler traktörlerini bu kez tarlada değil yollarda kullanmaya başladı. Artan akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliğine ek Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikasındaki değişiklik talebi çiftçileri sokaklara döktü.
Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunurken Fransa'da patlak veren eylemler kısa sürede Avrupa'ya yayıldı.
BELÇİKA SINIRINA TRAKTÖR ENGELİ
Sınır geçişlerini traktörlerle kapatan Portekiz ve İspanyol çiftçilerin ardından benzer bir eylem Hollanda'da da gerçekleşti. Hollandalı çiftçiler Maastricht kentinde Belçika sınır kapısını kapattı.
Hollandalı çiftçilerin eyleminin yankısı sürerken gözler 21 Şubat'ta Madrid'de yapılması planlanan büyük gösteriye çevrildi.
Kaynak: Ajanslar