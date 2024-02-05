Çiftçilerin eylemi Hollanda'ya da sıçradı: Belçika sınırına traktörlü engel

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 5 Şubat 2024 20:37 - Güncelleme: 5 Şubat 2024 20:45 - Güncelleme:

Hollanda, Çiftçi, Haber

Dünya Haberleri / Ajanslar

Artan akaryakıt fiyatları, vergideki artışlar ve destekleme ödemelerindeki yetersizlik Avrupalı çiftçileri sokağa dökmeye devam ediyor. Fransa merkezli başlayan eylemler son yılların en büyüğü oldu. Belçika, Almanya, Polonya, Romanya, Yunanistan ve Portekiz'deki eylemlerin yeni durağı ise Hollanda. Hollandalı çiftçiler Maastricht kentinde Belçika sınır kapısını traktörleri ile kapattı.