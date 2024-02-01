Çiftçilerin başkent kuşatması zafer getirdi! Fransa hükümeti geri adım attı, eylemler durdu

Fransa’da hükümetin tarım politikalarına ve çevre düzenlemelerine tepki gösteren çiftçilerin başkent Paris'i kuşatması sonuç getirdi. Günlerdir süren eylemler neticesinde hükümet geri adım attı. Fransa Başbakanı Attal, çiftçilere yönelik yeni tedbirleri duyurdu.

Fransa'da günler süren eylemler sonrasında hükümetten geri adım geldi. Mevcut tarım politikaları ve çevre düzenlemelerine tepki gösteren çiftçiler Paris'e giden yolları kapatmıştı. Fransa hükümeti çiftçilerin yoğun eylemlerinin ardından geri adım attı. Fransa Başbakanı Gabriel Attal, çiftçilere yönelik alınan yeni tedbirleri duyurdu.

ÇİFTÇİLERİN PROTESTOSU GERİ ADIM ATTIRDI

Avrupa'nın birçok yerinde yaşanan çiftçi protestolarının en büyüğü Fransa'da gerçekleşti. Paris çevresindeki 4 otoyolda 8 noktada yolu kapatan çiftçiler adeta başkenti kuşatma altına almıştı.

Çiftçilerin eylemleri sonuç getirdi. Protesto Fransız hükümetine geri adım attırdı.

PESTİSİTE YENİ YASAK YOK

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, yeni çözüm bulununcaya kadar alınacak tedbirleri kamuoyuna açıkladı. Attal, Avrupa Birliği’nin (AB) başka yerlerinde izin verilen hiçbir pestisit yasağının Fransa'da geçerli olmayacağını duyurdu.

Attal an itibarıyla, böcek ilacı olan Thiaclopride ile ilaçlanmış meyve ve sebzelerin ithalatını derhal yasaklandığını söyledi.

STANDARTALARA AYKIRI GIDA ÜRÜNLERİNİN İTHALATI ENGELLENECEK

Attal aynı zamanda sağlık standartlarına aykırı gıda ürünlerinin ithalatına karşı mücadele için "Avrupa kontrol gücü" oluşturulmasını gündeme getireceğini de ekledi.

Attal, yeni tedbirler ile "gıdaya değerini geri kazandırmak" ve "çiftçilerin gelirini arttırmak, onları haksız rekabete karşı korumak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak" olduğunu vurguladı.

ÇİFTÇİLERE MALİ DESTEK ARTACAK

Attal, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere 150 milyon euro yardım yapılacağını ve eski nesillerden genç nesillere devredilen çiftliklerdeki vergilerin azaltılacağını da duyurdu.

Attal'ın ardından konuşan Tarım Bakanı Marc Fesneau, ise çiftçilik yapacaklara kredi sağlamak üzere 2 milyar euroluk bir paket açıkladı.

ÇİFTÇİLER EYLEMLERİNİ DURDURDU

Fransa'nın iki büyük çiftçi sendikası tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen eylemler, Fransa Başbakanı Attal'ın yaptığı açıklamaların ardından askıya alındı. Fransız çiftçiler yola kurdukları barikatları kaldırma kararı verdiklerini söyledi..

Fransa'da Genç Çiftçiler sendikası başkanı Arnaud Gaillot, Fransa'nın en büyük çiftçi sendikası FNSEA'nın başkanıyla birlikte aldıkları kararı şu şekilde duyurdu: "Üyelerimizi ablukaları askıya almaya çağırıyoruz."