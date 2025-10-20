Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Japonya'da koşuya çıkan sporcuya ayı saldırdı! "Bir ısırıkta kolum koptu"

Japonya'da koşuya çıkan sporcuya ayı saldırdı! "Bir ısırıkta kolum koptu"

Japonya’nın Myoko kentinde koşuya çıkan Yeni Zelandalı Billy Halloran, iki 'kara ayı'nın saldırısına uğradı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan adam, kolunun tek ısırıkla parçalandığını belirterek ölümle burun buruna geldiğini kaydetti. 

Japonya’da yaşayan 32 yaşındaki Billy Halloran, iki hafta önce çıktığı koşuda iki ayının saldırısına uğradı. 

İKİ AYIYLA BURUN BURUNA GELDİ

Yeni Zelandalı sporcu, ekimin başında çıktığı koşu sırasında iki tane kara ayıyla burun buruna geldi. "O anda başımın belada olduğunu anladım" diyen Halloran, yavaşça geri çekilmeye çalıştığını, ancak ayılardan birinin üzerine doğru geldiğini söyledi.  

Japonya'da koşuya çıkan sporcuya ayı saldırdı!

"KOLUM TEK ISIRIKTA PARAMPARÇA OLDU"

İki ayının da yetişkin ve yaklaşık 60-70 kilogram civarında olduğunu belirten adam, "Üzerime atlayacağını gördüm ve gerçekten de atladı. Kolumu yüzümü korumak için kaldırdım, bir anda kolumu kaptı ve yere düştüm. Tek ısırıkta kolum paramparça oldu." ifadelerini kullandı.

Japonya'da koşuya çıkan sporcuya ayı saldırdı!

Daha sonra bacağının pençelendiğini söyleyen sporcu, ayının bir süre sonra ormanın derinliklerine doğru gittiğini söyledi. Tehlikenin geçtiğini anlayan adam, eşini arayarak yardım istedi. 

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Ekipler tarafından kanlar içinde bulunan Halloran, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz adamın koluna metal plaklar takıldı. Üç ameliyat geçiren sporcu, hala rehabilitasyon sürecinde.

"Her şeye rağmen yine de koşmaya devam etmek istiyorum," diyen Halloran, en büyük sınavının fiziksel değil, psikolojik olduğunu vurguladı.

Yaşanan olayla birlikte Japonya genelinde artan ayı saldırıları yeniden gündeme gelirken, görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu. 

