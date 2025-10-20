Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güney Kore'de öğrencisini bıçaklayarak öldüren öğretmenin cezası kesildi: Artık gün yüzü göremeyecek

Güney Kore'de öğrencisini bıçaklayarak öldüren öğretmenin cezası kesildi: Artık gün yüzü göremeyecek

- Güncelleme:
Güney Kore’de çalıştığı okulda okuyan 7 yaşındaki bir öğrenciyi Şubat ayında bıçaklayarak öldüren öğretmen, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, mahkeme kararında 'eşi benzeri görülmemiş bir suç' olarak nitelendi.

Güney Kore’nin Daejeon şehrindeki bir okulda Şubat ayında bir öğretmen tarafından işlenen öğrenci cinayetine ilişkin davada karar verildi.

CEZASI KESİLDİ

Daejong Bölge Mahkemesi, 7 yaşındaki Kim Ha-neul adlı öğrenciyi bıçaklayarak ölümüne sebep olan 48 yaşındaki Myeong Jae-wan adlı öğretmeni müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SUÇ"

Mahkeme kararında bir ilkokul öğretmeninin çalıştığı okulda okuyan bir öğrenciyi vahşice öldürmesinin "eşi benzeri görülmemiş bir suç" olduğu belirtilerek, "Sanık, görevi itibariyle kurbanı koruması gerekirken, kurbanın en güvende olması gereken yerde, okulda zalimce bir eylem gerçekleştirmiştir" denildi.

7 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ, ÖĞRETMENİ TARAFINDAN KATLEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz 5 Şubat’ta Güney Kore’nin Daejeon şehrindeki bir okulda 7 yaşındaki Kim Ha-neul adlı bir kız öğrenci, kendisini kitap verme bahanesiyle boş bir sınıfa davet eden Myeong Jae-wan adlı öğretmenin bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti. Daejeon Eğitim Ofisi, saldırgan öğretmenin psikolojik sorunları nedeniyle izne ayrıldıktan sonra Aralık ayında okula geri döndüğünü açıklamıştı.

İDAM CEZASI TALEP EDİLMİŞTİ

Savcılık, iddianamede saldırgan öğretmenin cinayeti "ailevi sorunları ve işyerindeki uyumsuzluktan kaynaklanan öfkesini, kendisinden daha zayıf bir hedefi vahşice öldürerek gidermeye çalıştığı anormal bir güdüyle işlediğini" vurgulayarak idam cezası talep etmişti.

