Şanlıurfa'da acı olay! 1,5 yaşındaki çocuk, oyun oynarken iş makinesinin altında kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da 1,5 yaşındaki bir çocuk, evinin önünde oyun oynarken makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Köyde büyük üzüntüye neden olan olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Şanlıurfa'nın Siverek'e bağlı Küptepe (Tiftil) kırsal mahallesinde meydana gelen olayda, evinin önünde oyun oynayan 1,5 yaşındaki Ahsen Kış bu sırada köy yolundan geçen kepçenin altında kaldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minik çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük Ahsen Kış'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
