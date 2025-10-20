ABD Başkan Yardımcısı Vance ölümden döndü! Canlı tatbikatta top mermisi erken patladı

ABD'nin Kaliforniya’daki Camp Pendleton Üssü yakınlarında, Interstate 5 otoyolu çevresinde yapılan canlı ateş gösterisi neredeyse faciayla sonuçlandı.

Başkan Yardımcısı JD Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de bulunduğu Deniz Piyadeleri’nin 250. yıl kutlamasında, 155 milimetrelik bir top mermisi hedefe ulaşmadan havada patladı. Şarapnel parçaları Vance’in konvoyuna isabet ederken, olay ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.

Vali Gavin Newsom, gösteri öncesinde askerlerin otoyol yakınında top mermisi atış planına karşı çıkmış ve 17 millik bir kesimi kapatmıştı.

Merminin erken patlaması, valinin “bu plan siviller için tehlike oluşturur” uyarılarını doğrular nitelikte oldu.

ŞARAPNEL VANCE'İN KONVOYUNA İSABET ETTİ

Polis raporuna göre, top mermisinin parçaları, California Otoyol Devriyesi’ne ait araçlara ve motosikletlere çarptı.

Bir devriye memuru motosikletine taş çarpmış gibi bir ses duyduğunu, diğerleri ise araçlarının kaputuna 2 inçlik bir şarapnel parçası saplandığını söyledi.

Neyse ki hiçbir görevli yaralanmadı.

“GÖSTERİŞLİ PROJELER UĞRUNA HAYATLAR RİSKE ATILMAMALI'

Vali Newsom, The New York Times’a yaptığı açıklamada, “Deniz Piyadelerimizi seviyoruz ama bir dahaki sefere başkan yardımcısı ve Beyaz Saray, gösterişli projeleri uğruna insanların hayatlarını tehlikeye atmamalı” dedi. Günde ortalama 80 bin aracın geçtiği otoyolun kapanması bölgedeki trafiği felç etti.

DENİZ PİYADELERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Camp Pendleton’daki Birinci Deniz Piyade Seferi Gücü Sözcüsü Yarbay Lindsay Pirek, olayın araştırıldığını söyledi.

“Temel nedeni bulmak ve gelecekteki görevlerde aynı hatayı tekrarlamamak için çalışıyoruz” diyen Pirek, kullanılan mühimmat hakkında ayrıntı paylaşmadı.

TATBİKAT DURDURULDU

Resmî kayıtlara göre, gösteri kapsamında yaklaşık 60 top mermisi atılması planlanıyordu.

Olayın ardından tatbikat hemen sonlandırıldı ve otoyol trafiğe kapatıldı.

Ekipler bölgede patlamamış mühimmat araması yaptıktan sonra yolu yeniden açtı.

“OLAĞANDIŞI VE TEHLİKELİ BİR UYGULAMA'

Deniz Piyadeleriyle temas hâlindeki kaynaklar, aktif otoyol yakınında canlı mühimmat kullanmanın çok nadir görülen bir uygulama olduğunu söyledi.

Bir topçu subayı, kazanın muhtemel nedeninin fünyedeki arıza olduğunu ifade etti.

Kaliforniya Otoyol Devriyesi yetkilileri de bu tür tatbikatların “son derece riskli” olduğunu kaydetti.