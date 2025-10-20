Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
19 yaşında lösemiye yenik düştü! Yasemin Nenni'nin son şarkısı yürekleri yaktı

19 yaşında lösemiye yenik düştü! Yasemin Nenni’nin son şarkısı yürekleri yaktı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Lösemiye karşı verdiği hayat mücadelesini kaybeden 19 yaşındaki Yasemin Nenni, son şarkısıyla yürekleri dağladı. Adama'da hastane odasında söylediği 'Sürgün' şarkısı, genç kızın vefatının ardından sosyal medyada binlerce kişiyi duygulandırdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uzun süredir lösemiyle (kan kanseri) mücadele eden 19 yaşındaki Yasemin Nenni, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Genç kız, Tarsus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nenni'nin vefatı ailesini ve sevenlerini hüzne boğarken, onu hiç tanımayan binlerce insan ise sosyal medyada paylaşılan bir video ile bu üzüntüye ortak oldu.

O VİDEO SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDE

Genç kızın hayatını kaybetmeden bir süre önce hastane odasında Selda Bağcan'ın 'Sürgün' isimli şarkısını seslendirdiği görüntüler sosyal medyada #YaseminNenni etiketiyle paylaşıldı. 

Nenni'nin, şarkının "Uyandırın anamı, söyleyin gidiyorum. Yolumu gözlemesin, dönemem belki geri. Arkadaşlarım duysun, kardeşim bunu bilsin, söyleyin gidiyorum, dönemem belki geri. Babama haber salın, çiçekler onda kalsın. Sulasın gün aşırı, dönemem belki geri" kısmını seslendirdiği anları izleyenler gözyaşlarına hakim olamazken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı genç kızın ailesine baş sağlığı dileyip duygusal paylaşımlar yaptı.

