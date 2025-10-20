Ormanlar küllerinden doğuyor! Yanan alanlar yeniden yeşeriyor

Türkiye genelinde orman varlığını artırmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Akdeniz başta olmak üzere 24 bin hektar kumul alan ağaçlandırıldı. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da bölge şartlarına uygun türlerle yapılan çalışmalar sayesinde Türkiye, orman varlığını artıran ülkeler arasında dünyada 6’ncı, Avrupa’da ise ilk sırada yer aldı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Türkiye, orman varlığı bakımından 46’ncı sıradan 27’nci sıraya yükselirken, ülke topraklarının yüzde 30’unu oluşturan 23,4 milyon hektarlık alanın ormanlarla kaplı olduğu kaydedildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi.

YANAN YERLERİN YENİDEN AĞAÇLANDIRILMASI

Türkiye’de yanan orman alanlarının hiçbirinin farklı bir amaçla kullanılmadığını belirten Karacabey, Anayasa’nın 169’uncu maddesinin açık hükmü gereği yanan alanların yeniden ormanlaştırıldığını hatırlattı. Bu çerçevede bugüne kadar yanmış ve ağaçlandırılmadan bırakılmış bir orman alanı bulunmadığını vurguladı. Ormancılığın temel ilkelerinden birinin doğayı taklit etmek olduğunu dile getiren Bekir Karacabey, her bölgenin toprak yapısı, iklim şartları ve rakımına en uygun ağaç türlerinin tercih edildiğini kaydetti. Ayrıca yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine yakın bölgelerde yangına daha dayanıklı türlerle ağaçlandırma yapıldığını da aktardı.

Aynı zamanda Karacabey, şu ifadeleri kullandı:

"Burada da özel bir teknik uygularız. Diğer alanlardakinden farklı, daha seyrek seyrek fidanlar dikerek ve bu alanların kenarlarında yangınla o muhtemel yangınla yerleşim yerlerinin irtibatını kesecek yapılar, yangın emniyet yolları ve yangın emniyet şeritleri tesis ederek bu alanları tekrar ormanlaştırırız."

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey

Akdeniz Bölgesi'nde yetişen bir ağaç türünün götürülüp İç Anadolu Bölgesi’nde ya da Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşatılamayacağını vurgulayan Bekir Karacabey şöyle devam etti:

"Her ağaç türünün toprak ve su istekleri, kuraklığa dayanıklılığı farklıdır. Örneğin, Akdeniz Bölgesi'nin kurak iklimine dayanıklı kızılçam ağaç türünü götürüp de Karadeniz'de değerlendirmeyiz veya Karadeniz Bölgesi'nde yetişen kayın ağacını getirip Akdeniz Bölgesi'nde, Antalya'da yetiştirmemiz mümkün olmaz. Dolayısıyla hangi bölgenin ağaç türü o bölgede doğal olarak yaşıyorsa o ağaç türleriyle ağaçlandırmaya devam ederiz. Bu çalışmalar sırasında biz özellikle meyveli orman ağacı diye ifade ettiğimiz zeytin, badem, başta olmak üzere kestane, ceviz gibi orman ağaç türlerini de ağaçlandırma çalışmalarında değerlendiririz ki yaptığımız bu ağaçlandırma çalışmaları neticesinde hem o bölge halkına ek bir gelir kaynağı sağlamış olalım hem de yaban hayatının ihtiyaç duyacağı besin maddelerini de ormanlarda yetiştirmiş olalım"

VATANDAŞA AĞAÇLANDIRMADA DESTEK

OGM olarak, ormanlara dikilen meyveli ağaç türlerinin yanında vatandaşların kendi arazilerinde bu tür ağaçlarla ağaçlandırmak yapmak istemeleri halinde destekte bulunulduğunu vurgulayan Karacabey, "Özellikle orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın doğdukları yerde doymalarını temin etmek maksadıyla birçok desteklerimiz var. Bunlardan bir tanesi de vatandaşlarımız kendi arazilerinde ceviz, badem, kestane gibi türlerle ağaçlandırma yapmak istediklerinde masraflarının yüzde 65’ini hibe olarak biz karşılıyoruz. Adıyaman ilimizde Türkiye'nin ilk badem borsası kuruldu. Aynı şekilde Siirt, Diyarbakır civarında yabani menengiç ağaçlarına yaptığımız fıstık aşılamalarıyla vatandaşlarımız önemli ölçüde gelir elde etmeye başladılar. Trakya bölgesinde ceviz yetiştirilmesine uygun alanlarda bizim diktiğimiz ceviz fidanları ve vatandaşlarımızın kendi arazilerinde dikip veya orman içi boşluklarda dikip bizim destek olduğumuz alanlar sayesinde de önemli bir ceviz ekosistemi oluştu. Bu şekilde hem meyveli orman ağaçlarıyla hem de diğer orman ağaçlarıyla ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"11 KASIM'DA MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ OLARAK KUTLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılından itibaren 11 Kasım tarihinin Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Genel Müdür Karacabey, "O günden bu yana bütün vatandaşlarımızın çok yüksek katılımıyla her yıl kutluyoruz ve tüm vatandaşlarımızla birlikte bütün illerimizde, hatta 920 ilçemizi tamamında da fidan dikim etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yine 11 Kasım'da 81 ilimizin tamamında Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlayacağız. Sizin aracılığınızla bütün vatandaşlarımızı bu alanlara davet ediyoruz" dedi.