Yerlikaya'dan polise "düşman" denilmesine sert tepki: Kimse bu alçaklığa cüret edemez!

Yerlikaya'dan polise "düşman" denilmesine sert tepki: Kimse bu alçaklığa cüret edemez!





Diyarbakır'da Öcalan için eylem yapan bir grup polisimize 'düşman' ifadeleriyle seslenmişti. Gündem olan görüntülerin ardından konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hiç kimse gece-gündüz demeden fedakarca görev yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için serden geçen polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz! Bu söylemi lanetliyorum!" dedi.

DEM Parti'nin çağrılarının ardından terör örgütü PKK lideri Öcalan’a 'özgürlük' isteyen bir grup, Diyarbakır'da yürüyüş düzenlemişti.

Polisin açıklamalarını yapıp dağılmasını istediği grup taşkınlık çıkarmış ve gruptan bazıları polisimize "Düşman" ifadeleriyle seslenmişti.



"BU SÖYLEMİ LANETLİYORUM"

Bugün açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hiç kimse; gece-gündüz demeden fedakarca görev yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, huzur ve güvenliği için canından geçen, serden geçen polisimize, “düşman” deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz! Bu söylemi lanetliyorum! Polislerimiz, aziz milletimizin evlatlarıdır. Bizim kahramanlarımızdır. Kara Vatan’da, Mavi Vatan’da, Siber Vatan’da huzurun ve güvenliğin teminatlarıdır." dedi.



"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YÖNELİK SUİKAST TEŞEBBÜSÜDÜR"

Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti:

"Altını çizerek söylüyorum: Siyasi fikir ifade etmekle; devletimizin niteliklerine, kurucu iradesine, milletimizin değerlerine yönelik, saldırgan, hakaretamiz söylem ve eylemler, aynı şey değildir. Bunlar, siyasi tartışma maskesi altında demokrasimizi zehirleme ve Terörsüz Türkiye’ye yönelik bir suikast teşebbüsüdür. Tekrar söylüyorum: Bizim gündemimiz kardeşliğimizi büyütmedir. Huzur ve güvenliğin tesisidir. Büyük ve Güçlü Türkiye’dir. Provokasyonla yönlendirilen, fanatizme götüren söylemler milletimizin iradesine ihanettir. Türkiye Yüzyılı’na yürürken; provokasyonlara teslim olmayacağız. Birlikte üreteceğiz, birlikte çalışacağız, Allah’ın izniyle birlikte kazanacağız.

Milletimizin cesaretiyle, devletimizin kararlılığıyla, terör bu ülkenin gündeminden tamamen silinecektir. Çünkü bizim en büyük gücümüz; İnancımız, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz ve Ay-Yıldızlı bayrağımızın gölgesinde millet olma irademizdir. Evelallah, bu irade oldukça, bu kardeşlik yükseldikçe, hiçbir güç milletimizin önünde duramaz, duramayacaktır! Bin yıldır birlikte yürüdüğümüz bu yolu, ebediyen birlikte yürüyeceğimizden de hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz Türküyle, Kürdüyle, Biriz, beraberiz ve biz birlikte Türkiye’yiz"

 



