Trump’a suikast girişimi! FBI pist kenarında sniper kulesi buldu

ABD’de güvenlik güçlerini harekete geçiren bir olay yaşandı. Gizli Servis ajanları, Başkan Donald Trump’ın Florida’daki Palm Beach Uluslararası Havalimanı’na gelişinden önce yapılan kontroller sırasında Air Force One’ın iniş alanını gören şüpheli bir avcı kulesi tespit etti. Olayla ilgili FBI soruşturma başlattı.

GİZLİ SERVİS TRUMP GELMEDEN BULDU

Fox News Digital’e konuşan yetkililere göre, şüpheli yapı Perşembe günü keşfedildi. FBI Direktörü Kash Patel, kuleyle şu ana kadar herhangi bir kişinin ilişkilendirilmediğini söyledi.

Patel açıklamasında, “Başkanın West Palm Beach’e dönmesinden önce, Gizli Servis Air Force One’ın iniş alanını doğrudan gören, yüksek bir avcı kulesi benzeri yapı tespit etti. Olay yerinde kimse bulunamadı. FBI olay yerinden tüm kanıtları topladı ve soruşturmayı üstlendi.” dedi.

FBI SAHADA, DELİLLER İNCELENİYOR

ABD Gizli Servisi İletişim Şefi Anthony Guglielmi, soruşturmanın FBI ve Palm Beach County polisiyle “yakın işbirliği içinde” yürütüldüğünü doğruladı.

Guglielmi, Fox News’e yaptığı açıklamada, “Bu durum güvenlik planını etkilemedi. Olay yerinde kimse yoktu. Spesifik unsurlar hakkında detay veremeyiz ancak bu olay çok katmanlı güvenlik önlemlerimizin önemini bir kez daha gösterdi.” “ifadeleriyle görülen tehditi teyit etti.

AYLAR ÖNCE KURULMUŞ GÖRÜNÜYOR

Fox News Digital’e konuşan bir emniyet kaynağı, söz konusu standın “aylar önce kurulmuş gibi göründüğünü” aktardı.

Geçtiğimiz ay yaşanan bir suikast girişiminin ardından güvenlik endişelerini artırılmıştı.

Hatırlanacağı üzere, Ryan Routh adlı saldırgan, Trump’ın Palm Beach’teki golf sahasında çit hattı boyunca gizlenen bir nişancı yuvasından ateş açmış ve suikast girişiminde bulunmuştu.

SUİKAST GİRİŞİMİNDEN SONRA İLK ALARM

Routh’un davası halen sürüyor. 59 yaşındaki sanık; “başkan adayı suikastı girişimi”, “federal memura saldırı” ve “çoklu ateşli silah suçu” dahil beş federal suçtan yargılanıyor.

FBI’ın son keşfi, Trump’ın Pennsylvania’daki mitingde kulağından vurulduğu saldırının ardından güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı bir döneme denk geldi.

TRUMP'IN YAKIN KORUMALARI TETİKTE

Gizli Servis, benzer yapılar veya “yüksek görüş alanı noktaları” için çevredeki bölgelerde tarama başlattı. Palm Beach çevresinde yaşayan vatandaşlara da şüpheli faaliyetleri bildirmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.