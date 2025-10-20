Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de evlat dehşeti! Uyuyan annesini 11 kez bıçakladı

- Güncelleme:
ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Kevin Marin, annesini uyurken 11 kez ateş ederek ağır yaraladı. Geçtiğimiz hafta tutuklanan Marin’in ağırlaştırılmış saldırı ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. 

Dehşete düşüren olay, ABD’nin Santa Teresa kentinde yaşandı.  20 yaşındaki Kevin, uyuyan annesine 11 kez ateş etti.

Mirror’ın haberine göre, gece yarısını bekleyen Kevin, annesine kurşun yağdırmaya başladı.  Yatak odasından gelen seslere uyanan sanığın kardeşi, annesini koridorda kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken anne, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durumunun kritik olduğu bildirildi. 

ÇIĞLIKLARINI DUYMUŞLAR

Saldırganın kardeşi gece geç saatlerde Marin'in çığlıklarını duyduğunu ve kardeşine uyumasını söylediğini belirtti. Mahkeme raporlarına göre, annelerinin de aynı düşünceyi paylaştığı ve Marin'e 'çılgınca davranıyor' dediği bildirildi. Kardeşi, annelerinin Marin'i yatak odasına götürüp yanında kaldığını söyledi. Korkunç olay, bundan birkaç saat sonra yaşandı. 

ABD'de evlat dehşeti! Uyuyan annesini 11 kez bıçakladı - 1. Resim

OTURMA ODASINDA OTURURKEN BULUNDU

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polisin olay yerinde, yarı otomatik bir tüfeğe ait çok sayıda kovan bulduğu bildirildi. 
Yerel bir haber kaynağına konuşan görgü tanığı, annenin hastaneye kaldırılmasının ardından eve girdiğinde Marin'i oturma odasındaki koltukta otururken bulduğunu söyledi.

20 yaşındaki çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ağırlaştırılmış saldırı ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi. Olayın kesin nedeni henüz açıklanmazken, incelemeler sürüyor. 

