Hükümet harekete geçti! 10 milyon kişinin borcu ertelenecek, 1,5 milyon kişinin borcu silinecek

Hükümet milyonlarca vatandaşı ilgilendiren dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Ödeme gücü bulunmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu ile ilgili harekete geçildi. Hazırlığı devam eden düzenleme TBMM'deki torba teklife eklenecek.

GSS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Meclis'e gelmesi planlanan düzenleme ile 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyar TL'yi aşan GSS borcu ertelenecek. Sabah'ta yer alan habere göre, 1 milyon 491 bin vatandaşın 2015 yılına ait 3.1 milyar TL'lik borcu ise silinecek.

GSS NEDİR? ZORUNLU MU? KİMLERİ KAPSIYOR?

GSS, "kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta" olarak tanımlanır. GSS 2012 yılından itibaren tüm vatandaşları sağlık güvencesi altına alacak şekilde zorunlu hale getirildi.

Çalışanlar, SGK'dan gelir veya aylık alan kişiler, işverenler, yabancılar, yabancı öğrenciler, Türk soylular ile vatansız statüsü verilenler, er, erbaş ile askeri okul öğrencileri, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar 33 grup ile birlikte bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları kapsamda. Bunların dışında kalan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar da GSS'li sayılır.

GSS BORCU NEDEN OLUR?

Çalışmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemesi gerekiyor. Ödemediği taktirde her ay sigorta borcu çıkarılır. Gelir testi yaptırılmadığında da her ay 780.15 TL prim hesabına borç yazılır ve bu nedenle de GSS prim borcu birikir. Eğer GSS borcunun tamamı veya bir kısmı zamanında ödenmezse SGK icra veya haciz yoluyla borcu talep edebilir, ayrıca sağlık hizmetlerinden faydalanılamıyor.

GSS NE ZAMAN BAŞLAR?

GSS, başka kapsamda sağlık sosyal güvencesinin bulunmadığı günden itibaren başlar. Örneğin sigortalı bir işte çalışan vatandaş işten ayrıldıktan sonra başka sosyal güvencesi bulunmuyor veya başkasının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmıyor ise otomatik olarak GSS başlatılır.

GSS ÜCRETİ AYLIK NE KADARDIR?

Gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı brüt asgari ücretin üçte birinden (8.668 TL) az olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödenmekte. Brüt asgari ücretin üçte biri üzerinde geliri bulunanlar aylık brüt asgari ücretin yüzde 3'ü (2025 yılı için 780.17 TL) oranında prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekte.

GSS BORÇLARI NE OLACAK?

SGK, GSS borçlarını tahsil imkânları çerçevesinde tahsil etmekte. Bu yıl 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyarın üzerinde GSS prim borcu bulunmakta. 2015 yılında bugüne kadar çeşitli yasal düzenlemeler çıkarılarak başvuru şartı aranmaksızın GSS prim borçları SGK tarafından yapılandırıldı.

BUGÜNE KADAR KAÇ KİŞİNİN NE KADAR BORCU SİLİNDİ?

2022 yılında; 2012 yılı ve öncesinden borcu bulunan 2.039.229 genel sağlık sigortalısının toplam 1 milyar 706 milyon TL prim borcu silindi. 2023 yılında; 2013 yılından prim borcu bulunan 1.879.401 genel sağlık sigortalısının 1 milyar 835 milyon TL borcu silindi. 2024 yılında; 2013 yılından prim borcu bulunan 1.784.614 genel sağlık sigortalısının 2 milyar 178 milyon TL borcu silindi.