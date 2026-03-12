İyi Parti Genel Başkanlığından istifa ettikten sonra gözlerden uzak bir hayat süren Meral Akşener, Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin iftarında ortaya çıktı. Akşener'in neşeli hallerini görenler "Siyasetten uzak kalmak yaramış" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerden yenilgiyle ayrılan İyi Parti'de bayrak değişimi yaşanmış; Genel Başkan Meral Akşener koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.

Daha sonra ise siyaseti bırakan Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı.

Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Neşeli halleri dikkat çekti

İFTARDA ORTAYA ÇIKTI

Siyaset sahnesine vedasının ardından cenazelerde görülen Akşener, sarı saçlarıyla dikkat çekmişti. Sessizliğini koruyan Meral Akşener bu kez bir iftar davetinde ortaya çıktı. Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin iftar programına katılan Akşener, burada oldukça neşeli saatler geçirdi.

"BİRLİK RUHUNU PAYLAŞTIK"

Programa katılan İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da bir paylaşım yaparak "Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile birlikte Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği’nin iftar sofrasında, ülkemiz için değer üreten iş insanlarımızla bir araya geldik. Sayın Akşener’in tecrübesi ve varlığıyla onurlandırdığı bu buluşmada; emeği, üretimi ve birlik ruhunu paylaştık. Ramazan ayının bereketini ve kardeşliğini yaşadığımız bu güzel akşam için tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun" dedi.

