Hizmet dökümünde "K, Ş ve S" harfi olanlar dikkat! SGK uyardı, emekliliğiniz tehlikede

Hizmet dökümünde "K, Ş ve S" harfi olanlar dikkat! SGK uyardı, emekliliğiniz tehlikede

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal Güvenlik Kurumu, hizmet dökümünde "K" ve "Ş" harflerinin ardından "S" harfi olanları da uyardı. Çalışanları "e-Devlet üzerinden hizmet dökümünü kontrol edin" diye uyaran SGK, emekliliklerinin tehlikede olabileceğini belirtti. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanlara emeklilikle ilgili kritik bir uyarıda bulundu. SGK'dan yapılan açıklamada hizmet dökümündeki bir detaya dikkat çekildi. 

E-DEVLET'TEN KONTROL EDİN! 

SGK'nın uyarısına göre, hizmet dökümünde "S" harfi olanların emeklikleri tehlikede. "Hizmet dökümünüzde 'S' harfi gördüyseniz dikkat!" denilen açıklamada, "e-Devlet’ten hizmet dökümünüzü kontrol etmeyi unutmayın!" ifadeleri yer aldı.

SAHTE İŞ YERİ UYARISI 

SGK, "Bu iş yerleri SGK tarafından sahte iş yeri olarak izlenmektedir ve emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir" diye uyardı. 

Hizmet dökümünde "K, Ş ve S" harfi olanlar dikkat! SGK uyardı, emekliliğiniz tehlikede - 1. Resim

"K" VE "Ş" HARFİ İÇİN DE UYARMIŞTI

SGK, geçtiğimiz günlerde hizmet dökümünde "K" ve "Ş" harfi olanları uyarmıştı.

"K" harfi ile ilgili yapılan uyarıda  "Hizmet dökümünüzde 'K' harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir." denilmişti. 

"Ş" harfi ile ilgili uyarıda da "Bu iş yerleri SGK tarafından şüpheli iş yeri olarak izlenmektedir ve emeklilik hesabınızda geçerli olmayabilir" ifadeleri yer almıştı. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

