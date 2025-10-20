Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı seçilenTufan Erhürman mazbatasını aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 6. Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman mazbatasını aldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ'dan mazbatasını alan Erhürman, "Demokrasimizle gurur duyuyoruz. İnsanımızın demokrasi bilincini içselleştirmiş olmasıyla gurur duyuyoruz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlerin sonucunda, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman 6. Cumhurbaşkanı seçildi.

MAZBATASINI ALDI

KKTC Yüksek Mahkeme Binası bahçesinde düzenlenen törende, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'a mazbatasını, Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı olan Bertan Özerdağ verdi.

Özerdağ, burada yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının hızlı ve eksiksiz bir şekilde verildiğine dikkati çekerek, Erhürman'a yeni görevinde başarılar diledi.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Mazbatasını alan Erhürman, YSK'nin göğüs kabartan bir emek ve performansla, hiç kimsenin kuşku duymayacağı şekilde cumhurbaşkanlığı seçim sürecini tamamladığını belirterek, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, görevi süresince Anayasa'ya saygıdan ve hukukun üstünlüğünü korumaktan bir an bile vazgeçmeyeceğini ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı makamının önlerindeki dönemde yasaların Anayasa'ya uygunluğu konusunda aktif bir rol üstleneceğini söyledi.

Erhürman, görevi boyunca Yüksek Mahkeme ile yakın işbirliği içinde olacaklarını da belirterek, "Demokrasimizle gurur duyuyoruz. İnsanımızın demokrasi bilincini içselleştirmiş olmasıyla gurur duyuyoruz." dedi.

