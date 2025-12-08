Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Gazetesi YouTube kanalına özel açıklamalar yaptı. İhracatta son 11 aylık performansı ve Türkiye’nin küresel ticaretteki konumunu değerlendiren Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizden istediği 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefini şu an itibarıyla 393 milyar dolarla aşmış durumdayız." dedi.

Küresel yavaşlama ve artan korumacılığa rağmen hedeflerin aşıldığını vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Gazetesi YouTube Kanalı’nda Gülcan Ayboğan’a özel değerlendirmeler yaptı.

"İHRACAT HEDEFİMİZİ AŞMIŞ DURUMDAYIZ"

2026 yılı için mal ve hizmet ihracatında 400 milyar doları aşmak hedefinde olduklarını belirten Bolat, "Sayın Bakanım, Türkiye’nin ihracatı 11 ayda yüzde 3,7 artış gösterdi. Türkiye’yi küresel ticaret dengeleri açısından nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Biliyorsunuz, ihracatta kasım ayı performansı ile ocak–kasım dönemini kapsayan 11 aylık değerlendirmelerimizi Ankara’da halkımızla ve kamuoyuyla paylaştık. Allah’a çok şükür, bu yılın ilk 11 ayında net mal ihracatında 8,8 milyar dolarlık bir artış sağladık. Hizmetler ihracatında ise yıllıklandırılmış olarak yaklaşık 5,5 milyar dolarlık artışımız bulunuyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bizden istediği 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefini şu an itibarıyla 393 milyar dolarla aşmış durumdayız. Daha aralık ayı var. İnşallah aralık ayı sonunda mal ve hizmet ihracatında 394–395 milyar dolar seviyelerine ulaşmak istiyoruz."

"BİZİM İÇİN HER PAZAR SON DERECE KIYMETLİ"

Dünyada ticaret rüzgarlarının geriye doğru estiğini belirten Bolat, "Kasım ayında mal ihracatımızda yüzde 2,2’lik aylık artış gerçekleşti ve ihracatımız 22,7 milyar dolara ulaştık. Böylece 11 aylık dönemde 247 milyar doları aşmış olduk. Son 12 aya bakıldığında ise yıllıklandırılmış olarak 270,6 milyar dolar mal ihracatı, 122,5 milyar dolar da hizmet ihracatına ulaşmış vaziyetteyiz. Dünyada ticaret rüzgarları geriye doğru esiyor; ticarette belirgin bir yavaşlama var. Bunun yanı sıra aşırı korumacılık ve gümrük vergisi savaşları, özellikle Batı ile Doğu arasında hızla devam ediyor ve giderek tüm kıtalara yayılıyor. Bu nedenle bizim için artık her pazar, her ihracat son derece kıymetli." dedi.

"İHRACAT DEMEK ÜRETİM DEMEKTİR"

Bakan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İhracat sadece yedi harfli bir kelime değil. Bugün mal ve hizmet ihracatımızın toplamı 393 milyar dolar. Bu hafta açıklanan milli gelirimiz 1 trilyon 538 milyar dolar seviyesinde. İhracat, milli gelirimizin yaklaşık yüzde 30’una yakın bir pay oluşturuyor. İhracatın olmadığını düşünürsek, milli gelirimizde çok ciddi büyük bir gerileme söz konusu olur.

İhracat demek üretim demektir; mal ve hizmet üretimi demektir. Üretim için yatırım gerekir. İhracat, istihdam demektir; insan çalıştırmak demektir. Aynı zamanda ülkeye döviz kazandırmak, ülkenin tanıtımını, ürünlerinin, hizmetlerinin tanıtımını yapmak demektir. Kazanılan döviz gelirleriyle ithalatı da yapabilmek demektir. İthalatta da zorunlu kalemler vardır. Enerji ürünleri, önemli makine ve teknoloji ürünleri gibi... Bu bakımdan da ithalatı ödeyebilecek para da sahip oluyoruz anlamına geliyor.

Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanımızın 23 yıllık iktidarı döneminde ihracat, mal ve hizmet ihracatını artırmak ve ülkeye daha fazla döviz kazandırmak, dış ticaret ve cari işlemler dengelerini makul seviyelerde sürdürmek olmazsa olmaz hedeflerimizden biri olmuştur. Bunu başarmaya çalışıyoruz.

Tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Ticaret Bakanlığı olarak; bakanlık desteklerimiz, DFİF destekleri, yurt içi ve yurt dışında yürüttüğümüz ticaret diplomasisi faaliyetleri, uluslararası ikili ve çoklu anlaşmalar yoluyla Türkiye’nin ihracat koşusunda cephede en önde büyük bir mücadele veriyoruz.

2026 YILI İÇİN TÜRKİYE’NİN İHRACAT HEDEFLERİNİ NELER?

Öncelikle hedefimiz, mal ve hizmet ihracatında 400 milyar doları aşmak. Orta Vadeli Program’da 2026 yılı için mal ihracatı hedefimiz 282 milyar dolar olarak belirlenmişti. Hizmet ihracatında ise inşallah 128 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz.

Bu rakamlarla, yani 282 milyar dolar mal ihracatı ve 128 milyar dolar hizmet ihracatıyla toplamda 410 milyar dolar ihracat başarırsak, dünyanın içinde bulunduğu zor ticaret koşulları, aşırı korumacılık ve yoğun rekabet ortamında bu büyük bir başarı olacaktır.

Böylece hem milli gelirimize katkı sağlayacağız hem de üretime, büyümeye, istihdama ve dış dengelerimizin makul seviyelerde kontrol altında tutulmasına katkıda bulunmuş olacağız."

