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Putin'i üzen gelişme! Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerinde büyük düşüş

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Putin&#039;i üzen gelişme! Rusya&#039;nın petrol ve doğal gaz gelirlerinde büyük düşüş
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak 787,3 milyar rubleye (yaklaşık 9,8 milyar dolar) gerilediğini açıkladı.

Rusya'da petrol ve doğal gaz gelirlerinde kan kaybetmeye devam ediyor.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada petrol ve doğal gaz gelirlerinin ocak-temmuz döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 18,5 azalarak 5,52 trilyon rubleye düştüğü belirtildi.

GELİRLERDE GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 27 DÜŞÜŞ

Petrol ve doğal gaz gelirlerinin temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27 azalarak 787,3 milyar rubleye düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, temmuzda petrol ve doğal gazdan planlanandan daha fazla gelir kaybı yaşandığı ifade edildi.

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, 16 Temmuz’da yaptığı açıklamada ülkesinin petrol üretiminin yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 211 milyon tona, doğal gaz üretiminin de yüzde 3 azalışla 290 milyar metreküpe gerilediğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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