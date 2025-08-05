Putin’in gizli kızından bomba itiraf: Kremlin çalkalanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "gizli kızı" olduğu öne sürülen Elizaveta Krivonogikh, sosyal medyada yaptığı dikkat çekici paylaşımlarla sessizliğini bozdu.

Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Hayatımı kimin mahvettiğini hatırlamak bana kim olduğumu yeniden gösteriyor" dedi.

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PUTİN HAKKINDA NELER DEDİ?

Paris’te sanatla iç içe bir hayat süren 22 yaşındaki genç kadın, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda “milyonların hayatlarını ellerinden alan, benim de hayatımı mahveden adam” sözleriyle adeta içini döktü.

Adını vermedi ama uluslararası basın bu ifadelerin hedefinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu öne sürdü. Almanya’nın Bild gazetesi ve İngiltere merkezli Daily Mail, mesajları “Putin’in hayalet kızı maskesini çıkardı” başlığıyla manşetlerine taşıdı.

'YÜZÜMÜ YENİDEN GÖSTEREBİLMEK ÖZGÜRLEŞTİRİCİ'

Alman Bild gazetesinin ulaştığı Telegram mesajlarında 22 yaşındaki Krivonogikh, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzümü dünyaya tekrar gösterebilmek çok özgürleştirici. Bu bana kim olduğumu ve hayatımı kimin mahvettiğini hatırlatıyor."

Söz konusu paylaşımda doğrudan isim verilmedi, ancak açıklamaların Rusya lideri Putin’e yönelik olduğu şeklinde dile getirdi.

2022'DE ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Krivonogikh, daha önce özel jetlerden ve lüks gece hayatından paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesabını 2022 yılında kapatmıştı.

PUTİN'LE BAĞI YILLARDIR GÜNDEMDE

Elizaveta Krivonogikh'in, 2003 yılında St. Petersburg’da dünyaya geldiği ve annesinin Putin’in eski temizlikçisi Svetlana Krivonogikh olduğu öne sürülmüştü

2021 yılında bağımsız medya kuruluşu Proekt, genç kızın annesi Svetlana’nın serveti üzerine yürüttüğü araştırmada Putin’le bağlantılı olduğunu iddia etmişti.

Haberde, Elizaveta’nın Putin’e "esrarengiz bir benzerliği" olduğu savunulmuştu. Kremlin ise bu iddiaları “asılsız ve inandırıcı değil” diyerek reddetmişti.

PARİS'TE SANAT GALERİLERİNDE ÇALIŞIYOR

Rus sanatçı Nastya Rodionova’nın açıklamasına göre Krivonogikh, bu yıl Paris’te savaş karşıtı sanat sergileriyle tanınan iki sanat galerisinde yönetici olarak çalışmaya başladı. New York Post, genç kadının doğum belgesinde babasının adının bulunmadığını ancak "Vladimirovna" orta isminin Putin’e işaret ettiğini aktardı.

Rozova’nın kullandığı "Rudnova" takma adının da, Putin’in yakın dostu olan ve 2015’te hayatını kaybeden iş insanı Oleg Rudnov ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

"BALONUN İÇİNDE YAŞIYORUM"

2021 yılında yayınlanan bir sesli röportajda, Elizaveta Krivonogikh kendisine yöneltilen “Putin’in kızı mısın?” sorusuna doğrudan cevap vermemiş, benzerlik iddialarına dair “Birçok insanın benzer fiziksel özellikleri var” demekle yetinmişti.

Genç kadın aynı röportajda “balon içinde yaşadığını, haberlerden kaçındığını, moda ve sosyal yaşamla ilgilendiğini” belirtmişti.

ANNESİ YAPTIRIM LİSTESİNDE

İngiltere, 2023 yılında Svetlana Krivonogikh’e yaptırım uygulamıştı. Svetlana, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını destekleyen medya kuruluşlarından Ulusal Medya Grubu’nun hissedarı ve Bank Rossiya ile ilişkili olduğu gerekçesiyle listeye alınmıştı.