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Rusya’yı karıştıran skandal! Savunma Bakanı sevgilisini savaş uçağıyla maniküre götürdü!

Kaynak: Dış Haberler
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Rusya’yı karıştıran skandal! Savunma Bakanı sevgilisini savaş uçağıyla maniküre götürdü!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya Savunma Bakanı’nın sevgilisine VIP manikür servisi ülkeyi ayağa kaldırdı! 23 yaşındaki Maria Shalaeva’nın devasa askeri kargo uçağıyla güzellik randevusuna gittiği anlar sosyal medyada ifşa oldu.

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov’un, sevgilisi olduğu öne sürülen 23 yaşındaki Maria Shalaeva’yı Savunma Bakanlığı’na ait ağır nakliye uçağıyla manikür randevusuna götürdüğü iddiaları büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Kremlin’e yönelik “kamu imkanlarının özel amaçla kullanıldığı” suçlamaları gündeme geldi.

Rusya’yı karıştıran skandal! Savunma Bakanı sevgilisini savaş uçağıyla maniküre götürdü! - 1. Resim

100 MİLYON DOLARLIK UÇAKTA LÜKS SEYAHAT

The US Sun’ın haberine göre, Maria Shalaeva, Savunma Bakanlığı’na ait Ilyushin-76 tipi askeri kargo uçağıyla Rostov-na-Donu kentine taşındı. Burası aynı zamanda Rus ordusunun ana karargahlarından biri olarak biliniyor.

Shalaeva, sosyal medya paylaşımlarında "Kim demiş uçaklar Rostov’a gitmiyor? Gidiyor ama herkese değil" ifadelerini kullanarak dikkat çekti.

"Yine Rostov'a uçtum, bırakamıyorum" sözleriyle bu gezilerin sıklaştığını ima etti.

UÇUŞTA 3 YAŞINDAKİ OĞLU DA VARDI

Shalaeva, uçuşa üç yaşındaki oğlu Tim’i de götürdüğünü belirtti. "Tim uçuş boyunca çizgi film izledi, pilotun cipslerinden yedi. Çok mutlu oldu" dedi.

Çocuğun babasının kim olduğu konusunda detay verilmedi, ancak bu açıklamalar kişisel hayatına dair yeni soruları gündeme getirdi.

KREMLİN'DE GÜVENLİK AÇIĞI TARTIŞMASI

Görüntülerin yayılması, Kremlin için bir güvenlik riski olarak değerlendirildi.

Askeri blog yazarı Andrey Medvedev, bu tür bilgilerin Batılı istihbarat servisleri için "altın değerinde" olabileceğini söyledi. Emekli Tümgeneral Vladimir Popov ise olayın doğrudan Savunma Bakanı’na kadar uzanabilecek bir soruşturma konusu haline geldiğini ifade etti.

Kaynak: Dış Haberler

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