Ukrayna’dan kanlı misilleme! Üst düzey Rus casusları öldürüldü

Geçen hafta Kiev’de üst düzey SBU Albayı Ivan Voronych’e düzenlenen suikastın ardından Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya’nın gizli servis hücresine kanlı bir operasyon yaptı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Kiev yakınlarında düzenlediği operasyonda, geçen hafta SBU Albayı Ivan Voronych'e suikast düzenlemekle suçlanan Rus gizli servis hücresinin üyelerinin öldürüldüğünü duyurdu.

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SBU'DAN KRİTİK OPERASYON

SBU'nun açıklamasına göre operasyon, Voronych'in öldürülmesinden sorumlu olduğu düşünülen Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) bağlı bir "ajan-savaş grubunu" hedef aldı. Kaç şüphelinin öldürüldüğü ise açıklanmadı.

SBU Başkanı Korgeneral Vasyl Malyuk Telegram'da yaptığı açıklamada, "Ukrayna topraklarında bir düşmanın tek beklentisinin ölüm olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

Ukraynalı Albay Ivan Voronych, 10 Temmuz sabahı Kiev’in Golosiivsky semtinde bir otoparkta maskeli bir saldırgan tarafından susturuculu tabancayla beş el ateş edilerek öldürülmüştü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın saldırı sonrası hızla olay yerinden kaçtığı tespit edilmişti. Albay Voronych olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ukrayna Ulusal Polisi ve SBU kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

"RUSYA'NIN SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR"

Moskova yönetimi, Ukrayna'nın operasyonuna ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Bu sessizlik, Ukrayna'nın Rus topraklarının derinliklerine yönelik düzenlediği "Örümcek Ağı Operasyonu" sonrasında yaşanan duruma benzetildi.

Daha önce Moskova, Örümcek Ağı Operasyonu sırasında askeri uçaklara verilen zararı küçümsemiş ve misilleme sözü vermişti.

SBU BAŞKANI'NIN GEÇMİŞTEKİ ROLÜ

SBU Başkanı Korgeneral Malyuk, üç yıllık Rusya-Ukrayna savaşı boyunca pek çok hassas saldırının yanı sıra, Rus işgali altındaki Kırım’ı Rusya’ya bağlayan köprünün sualtından bombalanmasının planlanmasında da önemli rol oynamıştı.

SUİKAST PLANI DETAYLARI

SBU açıklamasında, Voronych’e yönelik suikastın detaylarına da yer verildi. Buna göre biri kadın biri erkek iki kişinin Albay Voronych'i öldürdüğünden şüphelenildiği, saldırganların Voronych'in günlük programını takip ederek rotalarını Rus yetkililere aktardığı ve cinayet silahını sakladıkları yerin koordinatlarını ilettiği belirtildi.