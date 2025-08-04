Putin ve Netanyahu'dan sürpriz görüşme: Aynı haftada ikinci zirve!

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderlerin birkaç gün içinde ikinci kez görüştüğü her iki makam tarafından da doğrulandı.

İKİ LİDERİN GÖRÜŞMESİ MERAK KONUSU OLDU

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İsrail Başbakanı Netanyahu, 28 Temmuz'da telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmede, Suriye ve İran dahil Orta Doğu'daki durum ele alınmıştı.

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