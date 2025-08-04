Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Putin ve Netanyahu'dan sürpriz görüşme: Aynı haftada ikinci zirve!

Putin ve Netanyahu'dan sürpriz görüşme: Aynı haftada ikinci zirve!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Putin ve Netanyahu&#039;dan sürpriz görüşme: Aynı haftada ikinci zirve!
Putin, Netanyahu, Rusya, İsrail, Telefon Görüşmesi, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İsrail Başbakanı Netanyahu, sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Bu hafta içinde iki kez görüşen liderlerin, masaya yatırdığı konu merak konusu oldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderlerin birkaç gün içinde ikinci kez görüştüğü her iki makam tarafından da doğrulandı.

Putin ve Netanyahu'dan sürpriz görüşme: Aynı haftada ikinci zirve! - 1. Resim

İKİ LİDERİN GÖRÜŞMESİ MERAK KONUSU OLDU

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İsrail Başbakanı Netanyahu, 28 Temmuz'da telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmede, Suriye ve İran dahil Orta Doğu'daki durum ele alınmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı

Balıkesir'de orman yangını! Zamana karşı yarış başladıFenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kritik karşılaşma için geri sayım başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan eyaletlere İsrail yaptırımı! Afet fonları kesilecek - DünyaTrump'tan eyaletlere İsrail yaptırımı!Trump'tan Hindistan'a petrol suçlaması! Rusya ile ticaret ağır tarifeye neden oldu - DünyaTrump'tan Hindistan'a petrol suçlamasıRusya'dan alıp yüksek kârla satıyorlar! ABD fark etti, sert yaptırım geliyor - DünyaRusya'dan alıp yüksek kârla satıyorlar!Tesla'dan 'bizi bırakma' hediyesi! Elon Musk'a devletleri kıskandıracak ikramiye - DünyaElon Musk'a devletleri kıskandıracak ikramiyeAB'nin tanıma kararları sonrası ABD'den şaşırtan Filistin çıkışı! "Zamanı geldi" - DünyaABD'den şaşırtan Filistin çıkışı! "Zamanı geldi"Ateşkes bekleniyordu! Kabineyi topluyor, soykırımın şiddeti daha da artacak - DünyaNetanyahu, yeni katliam için kabineyi topluyor
Sonraki Haber Yükleniyor...