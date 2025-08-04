Kremlin’den Zelenskiy açıklaması: "Putin görüşmeye herkesten önce hazır"

Rusya, Ukrayna ile barış masasını yeniden gündeme alıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin’in, gerekli uzman çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Peskov, "Putin, herkesten önce görüşmeye hazır. Neredeyse" ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER SÖYLEMLERDE HERKES DİKKATLİ OLMALI"

Peskov, Trump’ın son dönemde yaptığı açıklamalara da cevap verdi. "Herhangi bir tırmanmanın söz konusu olduğuna inanmıyoruz. Pek çok insanın duygusal olarak algıladığı hassas konular tartışılıyor" diyen Peskov, özellikle nükleer konularla ilgili söylemlerde dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

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PUTİN İLE WHİTKOFF ARASINDA GÖRÜŞME SİNYALİ

Kremlin’den yapılan açıklamada, bu hafta içinde Başkan Putin ile ABD'li yetkili Whitkoff arasında bir görüşme yapılabileceği ihtimalinin dışlanmadığı aktarıldı. Ayrıca Putin’in gün içerisinde uluslararası bir telefon görüşmesi yapacağı iletildi.

"RUSYA, UKRAYNA'DA SİYASİ VE DİPLOMATİK ÇÖZÜMDEN YANA"

Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da siyasi ve diplomatik yollarla çözüm bulma fikrine sadık kaldığını belirtti. Moskova yönetimi, askeri tırmanma yerine müzakere zeminini korumaya öncelik verdiğini duyurdu.