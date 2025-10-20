Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonu: Kenan Tekdağ ve 10 şüpheliye tutuklama talebi

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemlerine birazdan başlanacak.

CAN HOLD İ NG SORU Ş TURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding ve bağlı şirketler ile Ciner Grubu bünyesindeki şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" iddiaları üzerine başlatıldı.

Yürütülen mali incelemelerde, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz büyük tutarlarda para girişleri yapıldığı, paraların şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlendiği ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi. Örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında 121 şirkete kayyum atanırken, 25 şüpheliden 11’i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi, diğer şüpheliler için adli kontrol tedbirleri uygulandı. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, örgüt kurma ve malvarlığı değerlerini gizleme suçlarından tutuklandı; Can Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kenan Tekdağ’a ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Ciner Grubu’na ait medya ve diğer şirketlerde de soruşturma yürütülüyor. Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı, oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen tutuklandı. Park Holding ve bağlı şirketlerdeki 12 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Son olarak, Can Holding ve Ciner Grubu bünyesindeki 18 şirkete daha kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında medya, enerji, eğitim ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren birçok kuruluş yer alıyor.