İndirim bekleyenlere müjde geldi, akaryakıt tabelası değişiyor: İslam Memiş tarih verdi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftaya ilişkin değerlendirmesinde piyasaların perşembe gününden itibaren farklı bir seyir izleyeceğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İKİ ÜLKE YATIRIMCIYI SOYUYOR"

Piyasalarda son haftalarda yaşanan dalgalanmaları değerlendiren Memiş, “Geçen hafta gerginlikler, belirsizlikler, manipülasyonlar vardı. Bu hafta da manipülasyon var, bu hafta da soygun var. Amerika ve Çin birlikte bütün dünyadaki yatırımcılara çakıyor. Bu bir haftadır değil, üç haftadır devam ediyor. Her iki ülke güzel bir şekilde soygunu yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"BORSADA BİR ŞEY VAR AMA KİMSE KONUŞMUYOR"

Borsa İstanbul’da yaşanan gelişmelere dikkat çeken Memiş, “Borsa İstanbul 100 endeksi 10.208 puandan kapanmıştı. Borsada bir şey var ama kimse konuşmuyor. Bu kadar ucuz, bu kadar yoğun, bu kadar sabırlı bir yatırımcı dünyanın hiçbir yerinde yok. Buna rağmen yatırımcı zarar ediyor. Borsadaki hadiseler normal değil” dedi.

Memiş, 11.300 puan seviyesinin psikolojik eşik olduğunu belirterek, “O seviye kırılırsa 11.800 gündeme gelir. Ama borsa yatırımcısı 2026 yılında bu taraflarda çok da vakit harcamaz” değerlendirmesinde bulundu.

DOLAR-EURO BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Döviz kurları hakkında da konuşan Memiş, “Dolar yavaş ama kararlı bir şekilde yukarı yönlü hareket ediyor. Döviz kurlarındaki baskılanma sürüyor. Bu hafta itibarıyla 42 lira seviyesine yerleşen bir dolar/TL göreceğiz. Yıl sonu beklentim 43,80 hatta 45 lira. Euro tarafında da 50 lira seviyesine yerleşecek bir kur bekliyorum” dedi.

Euro/dolar paritesinde ise 1.16 seviyesinin altına inilmesinin “alım fırsatı” olacağını vurguladı.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın tarafında haftanın daha sakin başladığını ifade eden Memiş, “Ons altın 4.236 dolar seviyesinde. 4.200–4.290 dolar aralığını bu hafta takip edeceğim. 4.200’ün altına sarkarsa 4.130 dolar desteği devreye girer” dedi.

Gram altında da düşüş eğiliminin sürdüğünü belirten uzman, “Geçen hafta 6.253 TL ile tarihi zirve görülmüştü. Bu hafta 5.900–6.200 TL aralığında seyir bekliyorum. Şu an altın almayı düşünmüyorum” diye konuştu.

"GÜMÜŞTE 50 DOLAR KRİTİK EŞİK"

Gümüş piyasasında da manipülasyonlara dikkat çeken Memiş, “Gümüşün ons fiyatı 51,6 dolarda. 50 doların altı tehlikeli, 48 dolar seviyesine kadar düşüş görülebilir. Yatırımcı ya 48’i ya 54’ü satın alacak. Amerika ve Çin ortak operasyonla sosyal medya üzerinden insanları altına ve gümüşe yönlendiriyor, burada bir anormallik var” ifadelerini kullandı.

"POMPA FİYATLARINA İNDİRİM GELEBİLİR"

Petrol fiyatlarına ilişkin beklentisini de paylaşan Memiş "Petrol fiyatlarında düşüş devam ederken içeride dolar baskılanırken pompa fiyatlarına yeni bir indirim söz konusu olabilir mi? Evet. Bu hafta içi pompa fiyatlarında yeni indirim haberleri beklediğimi söyleyebilirim. Bugün olabilir, yarın olabilir, çarşamba günü olabilir ama pompa fiyatlarına kısa vadeli cılız bir indirim beklediğimi söyleyebilirim" dedi.

"ALTCOİNLERİN YÜZDE 80'İ ÇÖP"

Kripto para piyasasına dair sert uyarılar yapan Memiş, “Geçen hafta kripto yatırımcısını da soydular. Bitcoin 126 bin dolardan 105 bine kadar geriledi, şu anda 111 bin dolar seviyesinde. Altcoin’lerin yüzde 80’i çöp. Eşinden dostundan duyduğun bilgilerle bu piyasaya girersen bir sabah kalkarsın, her şeyin sıfırlanmış olur” dedi.

Bitcoin içinse iyimser konuşan Memiş, “119–120 bin dolar seviyelerine doğru yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Sabreden kazanır” ifadelerini kullandı.