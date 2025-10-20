Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çöp çöp gezip bebek arıyorlar! Cani anne itiraf etti, ekipler iz peşinde

Çöp çöp gezip bebek arıyorlar! Cani anne itiraf etti, ekipler iz peşinde

Çöp çöp gezip bebek arıyorlar! Cani anne itiraf etti, ekipler iz peşinde
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da evde doğum yapan 41 yaşındaki H.C., bebeğini çöpe attığı iddiasıyla tutuklandı. Kadının ifadesi doğrultusunda günlerce arama yapılan çöp konteynerlerinde bebeğe ulaşılamadı. Cani annenin ifadeleri ise dehşete düşürdü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, 3 çocuk annesi olan ve daha önce evlenip boşanan H.C. (41), hamileliğini gizleyerek, evinde kendi başına doğum yaptı.

İddiaya göre doğumu gerçekleştirdikten sonra rahatsızlanan H.C., 14 Ekim'de Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrollerde kadının doğum yaptığı anlaşıldı.

ÇÖPTE BEBEK ARADILAR

Bebeğin ortada olmaması üzerine durum polise bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp istasyonunda arama yaptı ancak bebek bulunamadı.

BEBEĞİ BANYODA GİZLEMİŞ

Hastanede tedavi gördükten sonra bugün taburcu olan H.C., Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. İlk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu söyleyen H.C., "Diğer çocuklarım duymasın diye banyoda beze sardım. Banyoda gizledim. Bir gün sonra emzirmek için gidince ölmüş olduğunu fark ettim. Poşete koyup çöpe attım" dedi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Polisteki işlemleri tamamlanan kadın, Samsun Adliyesine sevk edildi. İlk ifadesinde bebeğin öldüğünü söyleyen kadın, savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli H.C., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

"BEBEK EVDE 5 GÜN KALDI"

Öte yandan, bebeğin evde 4-5 gün kaldığı, ardından çöpe atıldığı ileri sürüldü.

H.C.'nin hamile kaldığı kişinin kadının başka biriyle de ilişki yaşamış olabileceği şüphesi nedeniyle doğumdan sonra DNA testi yaptırıp, çocuğa sahip çıkmayı düşündüğü öne sürüldü. H.C.'nin geçen yıl bir kez kürtaj olduğu da ileri sürüldü.

