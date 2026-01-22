Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan yeni bir tahmin geldi. Dünyaca ünlü banka, 2026 sonu altın tahmininde dikkat çeken bir artış yaptı. İşte detaylar...

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın, 2026 yılına da hızlı başladı. Bu yılda yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 6 bin 803 TL ile, ons fiyatı ise 4 bin 888 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 09.45 itibarıyla 6 bin 717 liradan, ons fiyatı ise 4 bin 824 dolardan işlem görüyor. Milyonlar altın fiyatlarının geleceğini merak ederken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan yeni tahmin geldi.

GOLDMAN SACHS 2026 ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ



Goldman Sachs, özel yatırımcılar ve merkez bankalarından gelen talebin artması nedeniyle tahminini yukarı çekti. Analistler, bu yıl merkez bankalarının aylık ortalama 60 ton altın alımı yapmasının beklendiğini belirtti. Fed’in faiz indirimlerine yönelmesiyle birlikte borsa yatırım fonlarındaki (ETF) altın varlıklarının da artacağı öngörüldü.

Altının yükselişi devam edecek mi? ABD'li bankadan dikkat çeken 2026 tahmini

2026 ONS ALTIN TAHMİNİNİ 500 DOLAR YÜKSELTTİ

Bankanın tahminini 500 dolar yükseltmesi dikkat çekti. ABD'li banka Aralık 2026 için ons başına altın hedefini 4 bin 900 dolardan 5 bin 400 dolara çıkardı.

MERKEZ BANKALARI DETAYI...

Daan Struyven’in de aralarında bulunduğu Goldman Sachs analistleri, merkez bankalarının artık sınırlı altın arzı için özel sektör yatırımcılarıyla, geleneksel ETF alımları üzerinden rekabet etmeye başladığını kaydetti. Banka ayrıca, özel sektörün altına yönelen portföy çeşitlendirme sürecinin hayata geçmeye başladığını vurguladı.

