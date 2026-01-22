22 Ocak işlemlerinde 93,20 dolara yakın seyreden gümüş fiyatı, 2026 yılının ilk ayı tamamlanmadan %30 prime ulaştı. Gümüşe dair beklentiler aranmaya başlanırken; Citi ve BofA’nın da aralarında yer aldığı küresel finans kuruluşları, 100 doların aşılabileceğini öngörüyor. Gümüş fiyatlarının FED’in faiz politikası, arz-talep dengesi ve jeopolitik risklere göre hızla değişebileceğini aktaran analistler ise “Yatırımcılar dikkatli olmalı” diyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kıymetli metaller arasında 2025 yılının getiri lideri olan gümüş, 2026’ya da hızlı başladı. Geçen yılı %148 primle 71,65 dolardan tamamlayan gümüş, bu yılın başında da rekorlara imza atarak yükselişini sürdürüyor.

22 Ocak 2026 işlemlerinde 93,20 dolara yakın seyreden gümüş fiyatı, 2026 yılının ilk ayı tamamlanmadan %30 gibi oldukça yüksek bir prime ulaştı. Gümüş, bu hafta ABD ve AB arasında tırmanan Grönland krizi ile en yüksek 94,57 dolar seviyesini de test etti.

GÜMÜŞTE BEKLENTİLER

Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. tarafından yayımlanan "Kıymetli Madenler 2026 Yılı Beklentileri" raporunda, gümüş fiyatlarının fiziksel talebe daha fazla duyarlı bir görünüm sergilediği belirtildi.

Belirsizlik dönemlerinde gümüşün altın gibi değer saklama aracı olarak talep gördüğü aktarılan raporda; gri metalin, aynı zamanda sanayi üretimi süreçlerinde önemli bir hammadde olarak öne çıktığı, böylece gümüşün çift yönlü yapısı olduğu belirtildi.

GÜMÜŞTE HEDEF FİYAT

Çin'in gümüş gibi stratejik hammaddelere yönelik daha kontrolcü yaklaşımının; küresel tedarik zincirlerinde üretim, ihracat ve stoklarda esnekliğin azalma riskini beraberinde getirdiği belirtilen raporda; 2026 boyunca gümüş fiyatlarında yeni zirve denemelerinin mümkün olduğu, yıl içerisinde 110 dolara varabilecek yükselişlerin yaşanabileceği tahmini öne çıkarıldı.

CİTİ VE BOFA’NIN TAHMİNİ

Bu arada Citigroup da gümüş fiyatının mart ayına kadar ons başına 100 dolara ulaşabileceğini, yılın ikinci yarısında ise 110 dolar seviyelerinin görülebileceğini öngördü.

Bank of America da 2026 yılında gümüş fiyatının 135 dolara kadar yükselebileceği beklentisini öne sürmüştü.

Gümüş arzında yıllık 200 milyon ons civarında açık bulunduğuna dikkat çeken analistler, “Maden üretimi yılda %1-2 oranında artıyor. Buna karşılık endüstriyel talep hızlanıyor. Sadece güneş panelleri küresel arzın %15'ini tüketiyor. Yapay zekâ veri merkezleri ve elektrikli araç bataryaları da gümüş üzerindeki baskıyı artırıyor” görüşünü dile getiriyor.

FED BEKLENTİLERİ

Bu arada yatırımcılar, arz-talep dengesi ve jeopolitik riskler kadar FED beklentilerini de dikkatle takip ediyor. Piyasalarda hazirandan sonra 2 faiz indirimi beklentisi öne çıkıyor. Bu beklenti de kıymetli metaller için başka bir destekleyici faktör olarak gösteriliyor.

Analistler “Gümüş, altından çok daha fazla oynak bir metal. 2026 yılındaki tahminler; FED’in faiz politikası, arz-talep dengesi ve jeopolitik risklere göre hızla değişkenlik gösterebilir. Yatırımcılar dikkatli olmalı” uyarısında da bulunuyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik finansal kuruluşlar tarafından yayımlanan raporlardan derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

