Türkiye’de geçen yıl 1 milyon 688 bin 910 adet konut el değiştirirken, bu satışların %36,51’i kadınlara gerçekleşti. Yaklaşık her 3 evden 1’ini kadınlar alırken, iller bazında bakıldığında farklı bir tablo ortaya çıktı. Karaman, %44,11 pay ile zirvede yer aldı. Konut satışlarının en fazla gerçekleştiği il olarak öne çıkan İstanbul’da kadınlara satışın payı ise yüzde 35,12 ile ortalamaya yakın gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de konut piyasası 2025 yılını rekorlarla tamamladı. Geçen yıl 1 milyon 688 bin 910 adet konut satışı gerçekleşti. Yüzde 14,3 artış yaşanırken, satışlarda yıllık rekor seviyeye ulaşıldı. Öte yandan aralık ayında da Türkiye genelinde konut satışları 254 bin 777 adede çıktı. Bu rakam da bütün zamanların en yüksek aralık ayı verisi olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTTI

Kredi kullanarak gerçekleşen (ipotekli) konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen yüzde 49,3 arttı ve 236 bin 668'e yükseldi. Sıfır konut satışları 540 bini aşarken, son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İkinci el konut satışları 1 milyon 148 bin 124 adet ile kendi kategorisinde satış rekoru kırdı.

Bu arada açıklanan verilere göre geçen yıl konut satışlarının %36,51’i kadınlara gerçekleşti. Yaklaşık her 3 evden 1’ini kadınlar alırken, iller bazında bakıldığında farklı bir tablo ortaya çıktı.

KADINLARA SATIŞ ORANI YÜKSEK İLLER

-Karaman: %44,11

-Balıkesir: %43,60

-Çanakkale: %43,13

-Burdur: %42,86

-Edirne: %42,68

-Kırklareli: %41,48

-Sakarya: %41,16

-Aydın: %40,91

-Denizli: %40,53

-Giresun: %40,33

-Sinop: %40,08

-İzmir: %39,81

-Adana: %39,75

-Kilis: %39,62

-Diyarbakır: %39,52

KARAMAN ZİRVEDE

İller bazında kadınlara yapılan konut satışında Karaman %44,11 pay ile zirvede yer aldı. 11 ilde kadınların tapudaki payı %40’ın üzerinde gerçekleşti. Kadınlara en fazla konut satışında Türkiye’nin her bölgesinden iller öne çıkarken, Kilis ve Diyarbakır da ilk 15 ile arasında konumlandı.

KADINLARA SATIŞ ORANI DÜŞÜK İLLER

-Ağrı: %21,77

-Muş: %23,72

-Kars: %24,43

-Bitlis: %24,09

-Ardahan: %25,58

-Siirt: %26,54

-Van: %27,23

-Şırnak: %28,39

-Erzurum: %29,53

-Şanlıurfa: %30,17

Konut alımlarında kadınların payının en düşük olduğu illerin ise ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer aldığı görüldü.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM

Konut satışlarının en fazla gerçekleştiği il olarak öne çıkan İstanbul’da kadınlara satışın payı yüzde 35,12 ile ortalamaya yakın gerçekleşti. Ankara’da bu oran yüzde 37,01, İzmir’de yüzde 39,81, Muğla’da %38,91, Antalya’da %32,31, Bursa’da %38,36 ve Samsun’da da %37,76 oldu.

SEKTÖRDE BEKLENTİLER

Sektör temsilcileri, konutta yüksek kira ve reel olarak ucuz kalan fiyatlar sebebiyle vatandaşın da tercihinin alım yönünde ilerlediğini belirterek; mevduat faizlerindeki düşüşün etkisiyle yatırımcının rotasının yeniden konuta dönmeye başladığı ve altın yatırımcısının da elindekileri bozdurarak konuta yöneldiğini ifade ediyor.

