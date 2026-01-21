TOKİ Tokat kura sonuçları, başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kura çekiminin bugün yapılacak olmasıyla beraber " Tokat kura sonuçları nereden öğrenilir? " sorusu arama motorlarında öne çıktı. TOKİ tarafından duyurulacak kura sonuçları, asil ve yedek listeleriyle birlikte sorgulanabilecek.

"Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında bugün Tokat'ta kura çekimi yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede, Tokat Merkez başta olmak üzere Erbaa, Turhal ve Zile'de inşaa edilecek konutlar için başvuru yapan vatandaşlar bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek dijital kura ile belirlenecek. Engelli, emekli ve genç kategorilerinden başvuruda bulunan binlerce kişi isim listesini araştırmaya başladı.

TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi 2026! Tokat kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ TOKAT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TOKİ kura çekilişi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü (bugün) gerçekleştirlecek. Kura çekimi saat 13.00'te, Tokat 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu'nda yapılacak.

TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi 2026! Tokat kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKAT KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Tokat'ta kura çekilişinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi ya da e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.

TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi 2026! Tokat kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKAT TOKİ İLÇE İLÇE KONUT SAYILARI VE DAĞILIMI

Tokat genelinde başvuru alınan projelerin ilçe dağılımı şu şekildedir:

Tokat Merkez: 1130 Konut

Almus: 140 Konut

Başçiftlik: 100Konut

Erbaa: 600 Konut

Erbaa / Tanoba: 47 Konut

Reşadiye: 250 Konut

Sulusaray: 100 Konut

Turhal: 300 Konut

Zile: 200 Konut

Niksar: 250 Konut

Pazar: 75 Konut

Artova: 100 Konut

Yeşilyurt: 100 Konut

İLGİLİ HABERLER HABERLER TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yatar? 5000 TL geri ödeme tarihleri

Haberle İlgili Daha Fazlası