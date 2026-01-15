TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projelerinde kura süreci devam ederken, hak sahibi olamayan vatandaşlar için ücret iadesi gündemin ilk sırasına yerleşti. Başvuru aşamasında yatırılan 5000 TL'lik ücretin geri alınacağı tarih ve izlenecek yöntemler netlik kazandı.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde gerçekleştirilen kura çekimleri, başvuru sahipleri tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Kurada ismi çıkmayan veya çeşitli nedenlerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar, sisteme yatırdıkları ön başvuru ücretlerini geri almak için gerekli adımları takip ediyor. İşte kura sonucunda ev sahibi olamayan vatandaşların merak ettiği ücret iade takvimi detayları...

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YATAR?

TOKİ projelerinde başvuru ücreti iadesi, kurada ismi çıkmayan vatandaşlar için kura çekilişinin tamamlandığı tarihten itibaren süreç işliyor. Yapılan açıklamalara göre, hak sahibi olamayan kişiler başvuru bedellerini kura çekiliş tarihini takip eden beş veya 1 haftalık iş günü içerisinde sonrasında geri alabildiği belirtiliyor.

İade işlemleri, başvurunun yapıldığı banka kanalları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlar, kura çekimi üzerinden belirtilen sürenin geçmesiyle birlikte ilgili bankanın yetkili şubelerine giderek veya ATM’ler üzerinden iade paralarını temin edebilirler.

KİMLERE İADE YAPILIR?

TOKİ ücret iadesi hakkı, kura çekilişi sonucunda konut alma hakkı kazanamayan tüm asil ve yedek dışı adayları kapsar. İsimleri asil veya yedek listede yer almayan başvuru sahipleri, yatırdıkları tutarın tamamını geri alma hakkına sahiptir. Ayrıca, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen ve bu nedenle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da iade sürecinden yararlanabilecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ 5000 TL BAŞVURU PARASI NE ZAMAN GERİ ÖDENİR?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde talep edilen 5000 TL'lik başvuru parasının geri ödeme takvimi, kura takvimine paralel olarak ilerliyor. Projenin kuraları deprem bölgesinden başlayarak Mart ayına kadar devam edecek şekilde planlandı. Bu durum, her ilin veya projenin kura tarihi farklı olduğu için iade tarihlerinin de bölgesel olarak değişiklik göstereceği anlamına geliyor. Genellikle her ilin çekilişi sona erdikten sonraki ilk hafta içerisinde ödemeler ilgili bankalara tanımlanır. Vatandaşların yatırdığı 5000 TL tutarındaki ön kayıt bedeli, herhangi bir faiz veya kesinti uygulanmadan tam miktar olarak geri ödenir.

