500 bin sosyal konut projesinde hak sahibi kuraları Rize ile devam ediyor. TOKİ kura sonuçları asil ve yedek adaylar isim listesi ilan edildikten sonra adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda sözleşme imzalayacak. Peki, TOKİ Rize kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Rize kura sonuçlar asil/yedek isim listesi sorgulama nasıl yapılacak?

TOKİ Rize kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 29 Aralık 2025 itibariyle başlayan TOKİ kura çekimleri, iller bazında yapılıyor. Sonuç listesinde durumu "asil" olarak görünen adaylar konut sahibi olmaya hak kazanırken, “yedek” olarak belirtilen vatandaşlar ise asil adayların süresi içinde başvuru yapmaması halinde hak sahibi olabilecek. Kura sonuçları ekranında; başvuru sıra numarası, banka bilgisi, başvuru türü ile adayın adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası yer alacak.

TOKİ RİZE KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 15 Ocak 2026 Perşembe günü Artvin ve Rize’de yapılacak kura çekimleri, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Rize'de 2 bin 42 konut için kura çekimi saat 14.00 itibariyle başlayacak.



ÇEKİLİŞİ KAÇIRANLAR SONUÇLARI NASIL ÖĞRENECEK?

Kura çekilişi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin yer aldığı kesinleşmiş listeler, TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Vatandaşlar siteye giriş yaparak ilgili duyuru ekranından veya sonuç sorgulama butonundan isim listelerine ulaşırken 1+1 ve 2+1 daireler için belirlenen hak sahipleri aynı gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılıyor. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak "Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından durumlarını kontrol edebiliyorlar. Bu sistem üzerinden yapılan sorgulamalarda, başvuru durumu "Asil Hak Sahibi", "Yedek Hak Sahibi" veya "Hak Sahibi Olamadı" şeklinde belirtilmekte.





BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.

Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da gerçekleştirilecek kura törenine Bakan Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.

