Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde süren kura çekimleri yeni haftada hız kazanıyor. 12-18 Ocak tarihleri arasında 7 ilde daha on binlerce konut için hak sahipleri belirlenecek. Bu kapsamda TOKİ 500 bin konut kura takvimi ve çekiliş tarihleri araştırılıyor.

500 bin sosyal konut hedefiyle yürütülen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci üçüncü haftasına giriyor. İlk iki haftada 16 ilde tamamlanan çekilişlerin ardından bu hafta yeni iller için kura maratonu başlayacak ve binlerce aile için ev sahibi olma süreci resmen ilerlemiş olacak.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimleri 29 Aralık’ta başladı ve ilk iki haftada 16 il için süreç tamamlandı. Adıyaman’dan Tunceli’ye kadar birçok ilde toplam 54 bin 307 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Yeni haftayla birlikte kura programı devam ediyor. 12-18 Ocak tarihleri arasında 7 ilde daha çekiliş yapılacak ve bu süreçte 21 bin 49 yeni konut için hak sahipleri belirlenecek. Böylece proje kapsamında önemli bir eşik daha aşılmış olacak.

TOKİ 500 bin konut kura takvimi! Malatya, Rize, Erzurum TOKİ kura çekilişi ne zaman?

12-18 OCAK TOKİ KURA TAKVİMİ

Bu haftanın kura takviminde farklı bölgelerden iller yer alıyor. Program şu şekilde ilerliyor:

12 Ocak Pazartesi:

Gümüşhane - 940 konut

Bayburt - 723 konut

15 Ocak Perşembe:

Artvin - 1.020 konut

Rize - 2.042 konut

17 Ocak Cumartesi:

Erzurum - 4.905 konut

Malatya - 9.659 konut

18 Ocak Pazar:

Erzincan - 1.760 konut

Bu programla birlikte hafta sonunda toplamda 21 binin üzerinde konutun hak sahipleri netleşmiş olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası