TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Artvin için beklenen gün geldi. Bugün Artvin'in yedi farklı ilçesinde inşa edilecek 1020 konutun hak sahiplerini belirlemek üzere noter huzurunda çekilişler gerçekleştiriliyor. TOKİ'nin resmi hesabı üzerinden canlı yayınlanan kura sonuçlarının ardından vatandaşlar Artvin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranını takip ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen projede, Artvinli vatandaşların heyecanla beklediği kura günü geldi. Artvin Merkez başta olmak üzere Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde yapılacak 1+1 ve 2+1 konutların kazananları, canlı yayında yapılan kura ile netleşiyor. Başvuru sahipleri, asil ve yedek isim listelerinin ne zaman açıklanacağını ve sonuçların hangi dijital platformlar üzerinden sorgulanabileceğini merak ediyor. İşte TOKİ Artvin kura çekimine dair tüm detaylar...

TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ Artvin kura çekimi süreci, belirlenen takvim doğrultusunda 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13.00'te Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda başladı. Noter huzurunda yapılan çekilişlerde, başvuru şartlarını sağlayan binlerce aday arasından konut alma hakkı kazanan asil ve yedek isimler belirleniyor.

Kura çekilişini canlı olarak takip edemeyen adaylar için isim listesi sorgulama ekranı, noter onayının hemen ardından erişime açılacak. Sorgulama işlemi için adayların e-Devlet kapısına veya TOKİ’nin resmi web sitesine giriş yapması gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Kura Sonuç Sorgulama" sekmesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile arama yapılarak, başvurulan projede asil veya yedek olarak seçilip seçilmediği öğrenilebilir.

TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? 500 bin konut Artvin kura çekilişi başladı

TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Artvin TOKİ kura sonuçları ve tam isim listesi iki farklı şekilde öğrenilebilir. Sonuçlar hem www.toki.gov.tr internet adresindeki "Kura Sonuçları" bölümünden hem de e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

Kura sonuçlarının e-Devlet sistemine yüklenmesi, genellikle noter onay sürecinin tamamlanmasını takiben aynı gün içerisinde gerçekleşiyor. Hak sahibi olan vatandaşlar için bir sonraki aşamada sözleşme imzalama süreci başlayacak. Bu süreçte konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vadelerle satışa sunulurken, taksit ödemeleri sözleşme imzalanmasının ardından takvime bağlanacak.

TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

ARTVİN 500 BİN SOSYAL KONUTLAR NEREYE NE KADAR YAPILACAK?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Artvin genelinde toplam 1020 konut inşa edilmesi planlanıyor. Bu konutlar, ilçelerin nüfus ve ihtiyaç durumuna göre şu şekilde dağıtıldı:

Merkez: 400 konut

Ardanuç: 150 konut

Şavşat: 150 konut

Kemalpaşa: 100 konut

Yusufeli: 100 konut

Arhavi: 80 konut

Murgul: 40 konut

